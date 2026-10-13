Огородница Екатерина, автор YouTube-канала "Прорастай и цвети", советует использовать калимагнезию – удобрение с калием и магнием. По ее рекомендации, достаточно примерно половины чайной ложки гранул на один куст.

Чем подкормить клубнику осенью?

Калий и магний участвуют в физиологических процессах растения и помогают поддерживать его нормальное развитие. В то же время важно учитывать состояние почвы и не превышать дозировку, указанную производителем удобрения. Садовод советует не злоупотреблять азотными подкормками осенью, ведь они стимулируют рост молодых листьев, которые могут пострадать от морозов.

Как подготовить грядки к зиме?

Перед подкормкой нужно убрать сухую и пораженную пятнами листву, а также срезать лишние усы, если они не нужны для размножения. Здоровую листву полностью удалять не стоит.

Если корни клубники обнажились, к основанию куста можно осторожно подсыпать рыхлую землю или торф. При этом важно не засыпать центральную точку роста – "сердечко", поскольку это может вызвать загнивание.

Что стоит знать об осенней подкормке клубники: смотрите видео

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Сколько калимагнезии вносить под куст?

Екатерина использует примерно половину чайной ложки гранул на одно растение – около 3–4 граммов. Удобрение равномерно распределяют вокруг куста, слегка заделывают в почву и поливают.

Однако эта дозировка является рекомендацией садовода, а не универсальной нормой. Перед внесением нужно ознакомиться с инструкцией производителя и учесть состояние почвы.

Своевременная подкормка, санитарная обрезка и защита оголенных корней помогут подготовить клубнику к холодам и создать благоприятные условия для будущего урожая.