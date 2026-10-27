Може бути надто пізно: що зробити з полуницею, щоб вона пережила зиму

До перших морозів залишилося небагато часу. Це означає, що саме час готувати полуницю до зими. Одна помилка з осіннім підживленням може не лише позбавити кущі поживних речовин, а й серйозно пошкодити їх.

Садівниця Ольга Мартинишин розповіла, як правильно подбати про рослини та чого категорично не варто робити перед холодами.

Чим підживити полуницю восени?

Ольга Мартинишин рекомендує використовувати для підживлення полуниці настій курячого посліду. За її рецептом, приблизно третину відра заповнюють послідом, а решту доливають водою. Суміш залишають на 2 тижні, періодично перемішуючи.

Однак отриманий настій дуже концентрований, тому використовувати його без розведення не можна. Це може призвести до опіків коренів і пошкодження рослин. Крім того, домашнє бродіння не гарантує знищення небезпечних мікроорганізмів. Тому безпечніше обирати готові органічні добрива з чіткими інструкціями щодо застосування.

Як правильно підживлювати полуницю?

Під час внесення добрив важливо враховувати стан рослин і вологість ґрунту. Якщо земля суха, перед підживленням її потрібно злегка зволожити. Розчин слід вносити обережно, уникаючи потрапляння на листя та в центр розетки.

Не варто також використовувати однакову кількість добрива для всіх кущів. Потрібна доза залежить від концентрації засобу, віку рослин і стану ґрунту. Для осіннього догляду краще обирати спеціальні добрива для ягідних культур і суворо дотримуватися рекомендацій виробника.

Як правильно підживлювати полуницю / Фото Unsplash

Чим замінити курячий послід?

Якщо курячого посліду немає, полуницю можна підготувати до зими за допомогою інших засобів.

Компост

Зрілий компост розкладають тонким шаром навколо кущів, не засипаючи центр розетки. Він покращує структуру ґрунту та поступово забезпечує його поживними речовинами.

Комплексні добрива

Спеціальні осінні суміші для ягідних культур допомагають поповнити запас необхідних елементів без надлишкового внесення азоту.

Готові органічні засоби

На відміну від домашніх настоїв, вони мають визначений склад і рекомендовані норми застосування. Водночас додаткове підживлення потрібне не завжди. Якщо полуниця здорова, а ґрунт достатньо родючий, надлишок добрив може принести більше шкоди, ніж користі.

Що ще потрібно зробити з полуницею перед морозами?

Окрім підживлення, важливо прибрати хворе та пошкоджене листя, видалити бур'яни й перевірити стан ґрунту. Якщо осінь суха, полуницю потрібно поливати до промерзання землі, не допускаючи перезволоження.

Перед стійкими морозами грядки можна замульчувати чистою соломою або іншим придатним матеріалом. Це допоможе захистити кореневу систему від різких перепадів температур. Головне – не намагатися підживити полуницю будь-якою ціною напередодні морозів.