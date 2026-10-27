Может быть уже слишком поздно: что сделать с клубникой, чтобы она пережила зиму

Садовод Ольга Мартинишин рассказала, как правильно ухаживать за растениями и чего категорически не следует делать перед наступлением холодов.

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Чем подкормить клубнику осенью?

Ольга Мартинишин рекомендует использовать для подкормки клубники настой куриного помета. По ее рецепту, примерно треть ведра заполняют пометом, а остальное доливают водой. Смесь оставляют на 2 недели, периодически перемешивая.

Однако полученный настой очень концентрированный, поэтому использовать его без разбавления нельзя. Это может привести к ожогам корней и повреждению растений. Кроме того, домашнее брожение не гарантирует уничтожение опасных микроорганизмов. Поэтому безопаснее выбирать готовые органические удобрения с четкими инструкциями по применению.

Как правильно подкармливать клубнику?

При внесении удобрений важно учитывать состояние растений и влажность почвы. Если земля сухая, перед подкормкой ее нужно слегка увлажнить. Раствор следует вносить осторожно, избегая попадания на листья и в центр розетки.

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Не стоит также использовать одинаковое количество удобрения для всех кустов. Необходимая доза зависит от концентрации средства, возраста растений и состояния почвы. Для осеннего ухода лучше выбирать специальные удобрения для ягодных культур и строго следовать рекомендациям производителя.

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Как правильно подкармливать клубнику / Фото Unsplash

Чем заменить куриный помет?

Если куриного помета нет, клубнику можно подготовить к зиме с помощью других средств.

Компост

Зрелый компост раскладывают тонким слоем вокруг кустов, не засыпая центр розетки. Он улучшает структуру почвы и постепенно снабжает ее питательными веществами.

Комплексные удобрения

Специальные осенние смеси для ягодных культур помогают восполнить запас необходимых элементов без избыточного внесения азота.

Готовые органические средства

В отличие от домашних настоев, они имеют определенный состав и рекомендованные нормы применения. В то же время дополнительная подкормка нужна не всегда. Если клубника здорова, а почва достаточно плодородна, избыток удобрений может принести больше вреда, чем пользы.

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Что еще нужно сделать с клубникой перед заморозками?

Помимо подкормки, важно убрать больные и поврежденные листья, удалить сорняки и проверить состояние почвы. Если осень сухая, клубнику нужно поливать до промерзания земли, не допуская переувлажнения.

Перед устойчивыми морозами грядки можно замульчировать чистой соломой или другим подходящим материалом. Это поможет защитить корневую систему от резких перепадов температур. Главное – не пытаться подкормить клубнику любой ценой накануне морозов.