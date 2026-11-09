Ця деталь важливіша, ніж здається: навіщо замку крихітний отвір знизу

Якщо уважно придивитися до нижньої частини навісного замка, поруч із замковою щілиною можна помітити крихітний отвір. Він є в багатьох моделях і виконує практичну функцію: допомагає механізму працювати після контакту з вологою.

Ця непримітна деталь особливо важлива для замків на воротах, гаражах і господарських спорудах, пише аргентинське видання TN.

Навіщо потрібен отвір унизу замка?

Його основне призначення – відведення води. Під час дощу або через підвищену вологість вода може потрапляти всередину корпусу. Нижній отвір дозволяє їй витікати, зменшуючи ризик корозії внутрішніх деталей. Без належного відведення вологи механізм може почати заїдати.

Узимку додається ще одна проблема: вода, що залишилася всередині, здатна замерзнути й заблокувати рух деталей. Виробник MUL-T-LOCK також зазначає захист від замерзання серед функцій дренажних отворів своїх навісних замків.

Водночас отвір не робить замок водонепроникним. Він допомагає вивести рідину, яка вже потрапила всередину.

Чи можна через нього змащувати механізм?

У деяких конструкціях нижній отвір також використовують для внесення спеціального мастила. Проте спосіб обслуговування залежить від моделі. Наприклад, Master Lock рекомендує змащувати замкову щілину та місця входження дужки в корпус.

Після нанесення засобу потрібно кілька разів відімкнути й замкнути замок, щоб мастило розподілилося, а його надлишок – витерти. Велика кількість мастила не означає кращого результату: за рекомендаціями виробника, достатньо кількох крапель або легкого розпилення.



Навіщо замку крихітний отвір знизу / Фото "СвітЗамків"

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