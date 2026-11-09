Эта деталь важнее, чем кажется: зачем у замка крошечное отверстие снизу

Эта незаметная деталь особенно важна для замков на воротах, гаражах и хозяйственных постройках, пишет аргентинское издание TN.

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Зачем нужно отверстие внизу замка?

Его основное назначение – отвод воды. Во время дождя или из-за повышенной влажности вода может попадать внутрь корпуса. Нижнее отверстие позволяет ей вытекать, снижая риск коррозии внутренних деталей. Без надлежащего отвода влаги механизм может начать заклинивать.

Зимой добавляется еще одна проблема: вода, оставшаяся внутри, может замерзнуть и заблокировать движение деталей. Производитель MUL-T-LOCK также отмечает защиту от замерзания среди функций дренажных отверстий своих навесных замков.

В то же время отверстие не делает замок водонепроницаемым. Оно помогает вывести жидкость, которая уже попала внутрь.

Можно ли через него смазывать механизм?

В некоторых конструкциях нижнее отверстие также используется для введения специальной смазки. Однако способ обслуживания зависит от модели. Например, Master Lock рекомендует смазывать замочную щель и места входа дужки в корпус.

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После нанесения средства нужно несколько раз открыть и закрыть замок, чтобы смазка распределилась, а ее излишки – вытереть. Большое количество смазки не означает лучшего результата: согласно рекомендациям производителя, достаточно нескольких капель или легкого распыления.

Зачем замку крошечное отверстие снизу / Фото "СвитЗамков"

Как ухаживать за замком, чтобы его не заклинило?