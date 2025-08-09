Подружжя після купівлі будинку та переїзду було приголомшене, виявивши, що ховається під вініловою підлогою їхнього нового житла.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, 33-річна Клер Лоу разом зі своїм чоловіком-військовим Брендоном придбала будинок, не оглядаючи його особисто. Що приховував дім, розповідаємо далі.

Яке відкриття ховав будинок?

Попри те, що пара не бачила будинок на власні очі до переїзду, судячи з фотографій, Клер була переконана, що доведеться оновити сіру вінілову підлогу.

Однак перш ніж вона встигла зануритися в ідеї для нової підлоги, жінка випадково виявила, що плитка її мрії знаходиться прямо під нею.

Я розмовляла телефоном зі своїм братом та його дружиною, коли випадково щось упустила на підлогу. Саме тоді я побачила, що те, що знаходиться під посудомийною машиною, не було повністю покрито вінілом,

– розповідає Клер.

Після пошуку попередніх оголошень про будинок в мережі, пара зрозуміла, що нова підлога покриває блискучу, картату білу та чорну плитку в кількох кімнатах будинку. Тоді ж Клер одразу вирішила її відновити.

Як виглядає підлога: дивіться відео

Я ніколи в житті не розпаковувала речі так швидко, а підняла ці підлоги, мабуть, за годину – дві,

– ділиться жінка, яку чоловік благав зачекати, оскільки вони ще навіть не закінчили розпакувати речі.

Згодом Клер поділилася результатами відкриття у своєму акаунті в тікток, де відео зібрало майже 4 мільйони переглядів і майже 400 000 лайків. Жінка показала, як сірі панелі зникли, а плитка, схожа на шахову дошку, повністю змінила вигляд кімнати.

"О Боже? Хто б це приховав?", "Навіщо комусь покривати таку чудову підлогу?", "Шкода, що я не можу знайти такий скарб під підлогою", – писали люди, приголомшені знахідкою.

