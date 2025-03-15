Пара купила занедбаний будинок 1927 року в Детройті та перетворила його на житло мрії

Після майже десятирічного занепаду будинок у Детройті 1927 року отримав друге життя завдяки зусиллям подружньої пари.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Міранда Суман та її чоловік Брендон витратили п’ять років на його реставрацію, повернувши будівлі колишню велич та створивши затишний простір для життя. Як тепер виглядає дім, розповідаємо далі.

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Як пара перетворила закинутий будинок на житло мрії

Міранда Суман поділилася світлинами трансформації свого будинку на Reddit, і її пост швидко став вірусним. Публікація, що отримала 113 000 вподобань, продемонструвала разючу різницю між занедбаним житлом і його оновленою версією.

Дім, розташований поблизу Детройтського університету, колись належав професорові коледжу. Однак після того, як його мати виїхала через проблеми зі здоров’ям, будинок залишався пусткою понад сім років. Без належного догляду він зазнав значних пошкоджень – замерзлі труби лопнули, завдавши серйозної шкоди внутрішньому простору.

Відтак коли подружжя придбало будинок у 2016 році, там не було ані опалення, ані води, ані електрики. Пошкодження водопровідної системи зачепило близько 30% приміщення, тож роботи було багато.

Ми відновили всі оригінальні вікна, відремонтували систему парового опалення, повністю оновили електрику та встановили нову сантехніку,

– розповідає Міранда.

Першочерговий ремонт тривав рік, після чого пара змогла переїхати до будинку. Вони своїми руками виконували всі роботи, які не потребували спеціальних дозволів, а теслярську частину довірили родичам.

Як виглядає будинок пари: дивіться фото

Спочатку триповерховий будинок мав шість спалень та кілька ванних кімнат. Після ремонту одна спальня була переобладнана в головну ванну, а до будинку додали ще велику та сонячну вітальню.

Загалом подружжя прагнуло зберегти максимальну кількість автентичних деталей, тож всі вікна залишилися оригінальними, за винятком нових у вітальні. Люстри також були збережені. Крім того, було відреставровано старі радіатори та збережено оригінальну дерев’яну підлогу.

Ми хотіли відновити дух минулого, але зробити будинок комфортним для сучасного життя,

– пояснює жінка.

За словами пари, робота над будинком продовжувалася ще кілька років після переїзду. Довелося будувати новий гараж, облаштовувати сад, проводити ландшафтні роботи та ремонтувати зовнішній фасад. Останній етап – оновлення підвалу, який має розкішну мозаїчну підлогу, великі вікна та електричний камін.

Хоча спочатку вони придбали будинок за 127 000 доларів, зараз ціни на нерухомість у районі зросли до 400 000 – 600 000 доларів. Однак для подружжя фінансова вигода була другорядною.

Ми не плануємо переїжджати. Це наш дім назавжди,

– наголошує Міранда.

Її улюблене місце в оновленому будинку – сад та сонячна вітальня. Водночас разом з чоловіком вони люблять проводити вечори біля каміна з сусідами.

До слова, старі будинки можуть приховувати не тільки красу, а ще й таємниці. До прикладу, ще одна пара у США придбала будинок 1923 року та зробила неочікуване відкриття.