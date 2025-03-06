Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, разом зі своїм нареченим Нікі Гусманом та сином Стефаном вони живуть у будинку трохи більше року, але відкриття, яке сталося нещодавно, зробило цей дім ще особливішим. Що знайшла родина, розповідаємо далі.

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Як пара зробила неочікуване відкриття вдома

Більше року назад Елеонор та Нікі придбали будинок 1923 року, що потребує ремонту. Попередні власники не жили там понад п'ять років, тому його вартість була досить привабливою. Проте пара знала, що попереду на них чекає чимало роботи.

Ми витратили місяць на те, щоб зривати шпалери, лагодити гіпсокартон і підготувати будинок до переїзду,

– розповідає Елеонор.

Ремонт продовжувався й після переїзду. Одного дня жінка вирішила зняти ще частину гіпсокартону, щоб оновити простір. Однак, коли вона це зробила, її чекала приємна несподіванка – вбудована книжкова шафа від підлоги до стелі, прихована десятиліттями.

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Я була приємно здивована, коли побачила ці полиці. Вони чудово вписуються в наш інтер'єр і додають особливого шарму,

– поділилася вона.

Публікація жінки про несподіване відкриття швидко набрала популярність. Багато користувачів захоплювалися знахідкою, дивуючись, чому попередні власники приховали такі красиві полиці.

Також підписники давали поради щодо того, як краще відновити полиці. Деякі пропонували пофарбувати їх у білий колір для освітлення простору, а інші наполягали на збереженні натурального дерева.

Пара ж ще не вирішила, як їм вчинити, оскільки зараз важко сказати, який стан дерева, оскільки на ньому залишилася стара пляма.