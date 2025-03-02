Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, родина вирішила дослідити підлогу у вітальні та неочікувано виявила під нею дещо надзвичайне – підземний басейн. Як він виглядає, розповідаємо далі.

До теми Знахідка, що довела до сліз: жінка зі США зробила неочікуване відкриття під своїм будинком

Як родина знайшла під підлогою басейн

Незвичайна знахідка стала результатом спонтанного рішення мами й дочки, які захотіли дослідити, що знаходиться під їхньою підлогою. Відкриття жінок змінило їхнє сприйняття будинку, перетворивши звичайну вітальню на місце з унікальною історичною передісторією.

Тієї ночі, коли ми переїхали, у нас ще не було меблів, і ми побачили, що половина підлоги була дерев’яною, а друга – цементною. Вони так добре пофарбували деревину, що її майже неможливо було відрізнити, але можна було відчути різницю, коли проходиш по ній,

– розповідає Даніель.

З часом вона разом з мамою вирішила дослідити цю загадкову підлогу краще. Жінки зняли дерев'яне покриття та виявили під ним справжній басейн.

Як жінки знайшли басейн під підлогою: дивіться відео

За словами Даніель та Донни, будинок був зведений як котедж у 1970-х, але з того часу власність зазнала численних трансформацій, перш ніж стати фермою. Коли вони вперше оглядали житло, минулі власники згадували про басейн під вітальнею, але родина була впевнена, що будь-які сліди його стерто. Через це знахідна особливо вразила нових власниць.

Вони були настільки приголомшені відкриттям, що своє знайомство з унікальним об'єктом задокументували на відео, яке опублікували в мережі тікток, зібравши увагу широкого загалу. Тепер басейн став не тільки частиною їхнього дому, а й об'єктом цікавості для багатьох людей.

Зараз Даніель та Донна розглядають варіанти майбутнього використання цього простору. Серед іншого, вони думають про те, щоб зробити там підвал. Однак, незалежно від того, яке рішення буде ухвалено, жінки кажуть, що не шкодують про своє відкриття – їм було цікаво побачити, наскільки басейн насправді великий, глибокий і які унікальні сходи має.