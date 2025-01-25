Раритетні скарби: пара, що придбала будинок 1950-х років, знайшла сюрприз у підсобці

Пара зі США несподівано здобула популярність на платформі Reddit після того, як поділилась відкриттям, яке зробила у своєму будинку 1950-х років, який нещодавно придбала.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, жінка та її хлопець показали фотографії коробок у підсобному приміщенні, що були переповнені старовинними книгами. Які раритетні видання знайшли партнери, розповідаємо далі.

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Серед книг, які пара знайшла у підсобному приміщенні будинку, були справжні раритетні видання класики. Зокрема, "Альманах бідного Річарда" Бенджаміна Франкліна, "Гобіт" та "Володар перснів" Дж. Р. Р. Толкіна, видані у 1950-х – 1960-х роках.

Ми заощадили трохи грошей на іпотеці, самостійно прибираючи залишки меблів і речей. Ми були здивовані, виявивши близько 30 коробок з книгами під час цього процесу. Ящики були дуже запорошені, а на деяких навіть був мишачий послід! Нас зацікавило, які типи книг можуть бути в коробках і скільки їм років,

– поділилась пара.

Пара знайшла видання, яким вже кілька десятків років / Фото @DiscoverBikeTouring

Дівчина та її хлопець також виявили кілька коробок із газетами та старовинними журналами, що були розсортовані за різними темами.

Більшість своїх знахідок пара вирішила пожертвувати місцевому книжковому магазину, зберігши лише невелику частину для себе.

Таке відкриття викликало бурхливі емоції у мережі. Коментатори у Reddit висловлювали своє захоплення та заздрість щодо знайдених книг, називаючи їх "справжнім скарбом".