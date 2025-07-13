Ремонт із несподіванками: подружжя не підозрювало, з чого створені їхні стіни

Коли Коді та Кортні Прайс із Нью-Мексико купували свій новий будинок, вони очікували звичайного косметичного ремонту.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, будівля, яку пара з любов’ю назвала старенькою, швидко виявилася справжнім викликом і принесла з собою історичну несподіванку. Що виявила пара, розповідаємо далі.

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Неочікуваний матеріал для стін, що здивував пару

Під час робіт зі зняття дерев’яних панелей у стінах пара натрапила на десятки ящиків з-під боєприпасів часів Другої світової війни, які були використані як каркасний матеріал.

У своєму ролику в інстаграм вони опублікували відео несподіваної знахідки, яке швидко зібрало понад 15 тисяч вподобань.

За словами Кортні, будинок було збудовано орієнтовно в 1940 – 1950-х роках, а у 1970-х колишній власник здійснив добудову, використавши залишки військових матеріалів із місцевого складу надлишків.

У ті часи, як з’ясувала пара, подібні ящики можна було придбати за копійки, і їх активно застосовували в сільських господарствах для зведення сараїв, прибудов і навіть житлових будівель.

Як виглядають історичні стіни: дивіться відео

Користувачі соцмереж захоплено коментували знахідку, пропонуючи залишити ящики в інтер’єрі як частину декору або покрити їх прозорим лаком для створення акцентної стіни.

Хоча пара вирішила не залишати боєприпасні коробки в стінах через зношення й пошкодження, вони зберегли частину матеріалів і планують використати їх у кімнатах дітей – як полиці або елементи підлоги.

Водночас цікаві знахідки на цьому не завершились. Під час ремонту вони також виявили металеві газетні відбитки 1970-х років, якими було вкрите покриття даху. Ці фрагменти друкарської історії стали для пари справжньою капсулою часу: старі заголовки, ціни, поради – все це оживило атмосферу минулого.

До речі, під час ремонтів часто виявляють несподівані знахідки. Так, власник будинку зірвав стару підлогу та знайшов артефакти 1950-х років.