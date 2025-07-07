Чи треба готувати квартиру до переходу на 230 В: що буде з технікою

З 1 липня в Україні змінився стандарт напруги для підвищення стабільності та ефективності енергосистеми. Відтак замість 220 вольтів, які доходили до споживача в розетку раніше, тепер буде 230 вольтів.

Чи варто хвилюватися через таку зміну, готувати квартиру до переходу та чи загрожує новий стандарт техніці, розповідає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Загалом перехід з 220 вольтів на 230 вольтів є цілком безпечним та не потребує жодних змін вдома.

Як пояснюють у ДТЕК, більшість побутових приладів, навіть ті, яким десятки років, спокійно витримують напругу до 250 вольтів, тож жодних проблем не мало б виникнути. Зокрема, це означає, що змінювати проводку немає потреби.

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Єдине, що варто врахувати, – це індивідуальні особливості помешкання та власний комфорт. Якщо проводці понад 20 років, її варто перевірити на зношеність. А у разі тривоги за безпеку житла та техніки, можна встановити стабілізатор напруги, який допоможе уникнути непередбачуваних ситуацій.

До речі, перехід на новий стандарт не обмежує також і побутову активність. Хоча у пікові години краще не перевантажувати мережу, загалом прилади можна вмикати одночасно.

Однак робити це все ж варто обережно. Як зауважив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом, бувають різні випадки, а тому для того, щоб убезпечити себе чи обладнання, потрібно пам'ятати, що на кожну розеткову лінію не потрібно вантажити велику кількість приладів, особливо, якщо вони потужні.