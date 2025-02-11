Як перекис водню може захистити сад: топ-5 порад

Перекис водню може виявитися напрочуд корисним для садівників. Це безцінний засіб, який дозволяє відмовитися від агресивних хімікатів та захистити рослини від шкідників.

Незвичайними порадами, як використовувати перекис водню в саду, поділився експерт з садівництва Брок Інгам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Для боротьби зі шкідниками

Перекис водню дозволяє позбутися шкідників, не вдаючись до агресивних хімікатів. Так, звичайний аптечний засіб допоможе позбутися та захистити рослини від попелиці, павутинного кліща та білокрилки.

Щоб обробити рослини від таких шкідників, слід змішати столову ложку 3% перекису водню з 1 склянкою води. Розчин варто розбризкувати безпосередньо на шкідників.

Для дезінфекції

Перекис водню є гарним засобом, аби дезінфікувати садовий інвентар та контейнери. Це також дозволить запобігти поширенню захворювань у саду. Розчином з перекису можна оброблювати секатори, лопатки чи навіть горщики.

Щоб продезинфікувати садовий інвентар, слід спочатку помити його звичайною водою з милом, а після обробити інструменти перекисом. Їм потрібно залишити на 5 – 10 хвилин, а після – ще раз ретельно промити чистою водою.



Перекис водню дезінфікує інструменти / Фото Unsplash

Для боротьби з грибками рослин

За словами садівників, перекис водню дозволяє боротися з грибковими захворюваннями рослин. Якщо на улюблених рослинах з'явилася борошниста роса чи чорні плями, то обидві сторони листя можна обробити розчином з перекисом водню.

Щоб зробити протигрибковий розчин, слід розвести 1 столову ложку 3% перекису водню й один літр води. Цю суміш слід наносити на листя з обох боків кожні кілька днів.

Для видалення цвілі чи моху

Якщо у саду або теплиці з'явився мох чи цвіль, то їх можна позбутися за допомогою перекису водню. Для розчину знадобиться 1 столова 3% перекису водню на 1 літр води. Розпиліть розчин безпосередньо на уражені ділянки у саду, залиште на кілька хвилин, а після – промийте ділянку.



Перекис водню видаляє мох та цвіль / Фото Unsplash

Запобігання кореневій гнилі

Коренева гниль є поширеною проблемою для рослин, і перекис водню вбиває шкідливі гриби або бактерії, що викликають гниль. Якщо рослина має жовте листя, а у ґрунті з'явився неприємний запах – це може бути ознакою кореневої гнилі. Щоб її позбутися і не нашкодити рослинам, можна зробити розчин з пропорціями 1:2 (одна частина перекису водню і 2 частини води). Цією сумішшю садівники рекомендують поливати рослину.