Родина знайшла під своїм будинком нацистський бункер часів Другої світової війни
- Подружжя у Гернсі під час ремонту будинку виявило нацистський бункер часів Другої світової війни, що має довгий коридор і дві великі кімнати з німецькими написами.
- Шон і Керолін Таллієр планують перетворити бункер на ігрову кімнату з більярдом і спортзалом.
Подружжя вирішило зробити ремонт у своєму будинку. Однак коли почалися будівельні роботи, то жінка з чоловіком були шоковані знахідкою, адже на території виявили справжній бункер часів Другої світової війни.
Що було у бункері?
Подружжя придбало старий будинок у Гернсі у 2021 році. Так, 35-річний Шон і 32-річна Керолін Таллієр стали власниками незвичайної нерухомості.
Після переїзду сім'я вирішила почати ремонт. Хоча Шон та Керолін знали, що будинок збудований на території, де у часи Другої світової війни розташовувався склад зі зброєю, але зовсім не підозрювали, що там можуть бути якісь споруди.
Коли почалися будівельні роботи, то на подвір'ї виявили бункер нацистів. Він складається з довгого коридору та двох великих кімнат, на стінах яких і досі збереглися написи німецькою.
Шон розповів, що знав про бункери, які можуть бути у місті. Він неодноразово чув, як хтось у Гернсі знаходив схованки у власних садах чи під будинками, однак навіть не підозрював, що опиниться в такій же ситуації.
Нині подружжя вже почало відбудову бункера. У ньому Шон і Керолін планують облаштувати ігрову кімнату з більярдом і спортзалом.
Раніше чоловік провалився у землю у дворі будинку 1900-х років. Експерти припустили, що порожнина може бути залишком старої септичної системи або цистерною.