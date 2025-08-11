Подружжя вирішило зробити ремонт у своєму будинку. Однак коли почалися будівельні роботи, то жінка з чоловіком були шоковані знахідкою, адже на території виявили справжній бункер часів Другої світової війни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Що було у бункері?

Подружжя придбало старий будинок у Гернсі у 2021 році. Так, 35-річний Шон і 32-річна Керолін Таллієр стали власниками незвичайної нерухомості.

Після переїзду сім'я вирішила почати ремонт. Хоча Шон та Керолін знали, що будинок збудований на території, де у часи Другої світової війни розташовувався склад зі зброєю, але зовсім не підозрювали, що там можуть бути якісь споруди.

Коли почалися будівельні роботи, то на подвір'ї виявили бункер нацистів. Він складається з довгого коридору та двох великих кімнат, на стінах яких і досі збереглися написи німецькою.

Бункер під будинком – більше у галереї

Шон розповів, що знав про бункери, які можуть бути у місті. Він неодноразово чув, як хтось у Гернсі знаходив схованки у власних садах чи під будинками, однак навіть не підозрював, що опиниться в такій же ситуації.

Нині подружжя вже почало відбудову бункера. У ньому Шон і Керолін планують облаштувати ігрову кімнату з більярдом і спортзалом.

