Супруги решили сделать ремонт в своем доме. Однако когда начались строительные работы, то женщина с мужем были шокированы находкой, ведь на территории обнаружили настоящий бункер времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

К теме Неожиданные находки: викторианский дом 1858 года удивил своим наполнением

Что было в бункере?

Супруги приобрели старый дом в Гернси в 2021 году. Так, 35-летний Шон и 32-летняя Кэролин Таллиер стали владельцами необычной недвижимости.

После переезда семья решила начать ремонт. Хотя Шон и Кэролин знали, что дом построен на территории, где во времена Второй мировой войны располагался склад с оружием, но совсем не подозревали, что там могут быть какие-то сооружения.

Когда начались строительные работы, то во дворе обнаружили бункер нацистов. Он состоит из длинного коридора и двух больших комнат, на стенах которых до сих пор сохранились надписи на немецком.

Бункер под домом – больше в галерее

Шон рассказал, что знал о бункерах, которые могут быть в городе. Он неоднократно слышал, как кто-то в Гернси находил тайники в собственных садах или под домами, однако даже не подозревал, что окажется в такой же ситуации.

Сейчас супруги уже начали восстановление бункера. В нем Шон и Кэролин планируют обустроить игровую комнату с бильярдом и спортзалом.

Ранее мужчина провалился в землю во дворе дома 1900-х годов. Эксперты предположили, что полость может быть остатком старой септической системы или цистерной.