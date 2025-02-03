Необхідні матеріали у вас вже є: як власноруч зробити книжкову підставку

Якщо ви книголюб, то напевно бачили стильні книжкові підставки, які популярні в інтернеті. Вони допомагають тримати книгу відкритою без пошкодження корінця, демонструвати красиві обкладинки та навіть створюють місце для тримання напою.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, хоча такі підставки можна придбати у багатьох магазинах, зробити її самостійно – просте та економне рішення. Як за допомогою кількох шматочків дерева створити унікальну річ, яка відповідатиме вашому стилю та інтер’єру, розповідаємо далі.

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Як власноруч зробити книжкову підставку

Для того, щоб виготовити книжкову підставку своїми руками, вам потрібно взяти 3 дерев’яні дошки шириною приблизно в 15 сантиметрів та довжиною в 15, 20 та 30 сантиметрів, пилу, столярний клей, цвяхи, фарбу чи лак, шліфувальний папір.

Першим кроком розріжте деревину, щоб отримати 3 дошки відповідних розмірів, якщо їх немає. Далі один край дошки, довжиною в 30 сантиметрів, зріжте під кутом 30 градусів. Вона буде основою підставки.

Те саме зробіть з кінцями інших двох, але в протилежних напрямках. Відшліфуйте дошки. Це важливий крок перед фарбуванням.

Як зробити підставку для книг: дивіться відео

Тепер з’єднайте дошки. Використовуючи столярний клей, склейте дві менші частини у формі намету. Потім приклейте довшу дошку до кутового кінця основи, створюючи трикутну підтримку для книги.

Закріпіть конструкцію. Використовуйте цвяхи для додаткової міцності. Якщо головки цвяхів видно, сховайте їх за допомогою деревного наповнювача.

Після цього виберіть колір, що пасуватиме до вашого інтер’єру, та пофарбуйте або прикрасьте підставку малюнками чи візерунками.

Тепер ваші книги завжди будуть у порядку, а їхнє читання стане ще комфортнішим.