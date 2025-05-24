Пилові кліщі непомітні для ока, але приносять чимало проблем. Вони активно розмножуються у теплому і вологому середовищі, де можуть харчуватися відмерлими клітинами шкіри людей і домашніх тварин.

Хоча пилові кліщі не кусаються, але вони можуть викликати алергічні реакції чи подразнення. Як позбутися пилових кліщів – повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Ознаки, що в домі з'явилися пилові кліщі

Пилові кліщі – явище дуже поширене. Ці шкідники "захоплюють" значну частину, особливо там, де рідко прибирають. Крім того, якщо постільну білизну перуть рідко, то ймовірність зараження пиловими кліщами дуже висока.

На щастя, пилові кліщі не кусаються і є цілком нормальним явищем. Однак якщо шкідників багато, то вони можуть викликати алергічні реакції чи астму. Повністю позбутися пилових кліщів неможливо, однак коли їхня кількість стає занадто високою, то варто діяти.

Так, головними ознаками, що пилових кліщів стало забагато, є:

несподівані алергічні реакції, чхання, свербіж очей після пробудження;

затхлий запах у спальні;

пил на подушках;

пил, що накопичується біля ліжка;

погіршення симптомів алергії;

на руках або шиї з'являється свербіж та цяточки, ніби після укусів.

Як позбутися пилових кліщів

Якщо одна з перелічених ознак збігається, то, вірогідно, варто спробувати зменшити їхню популяцію. Так, щоб позбутися пилових кліщів, варто:

Регулювати рівень вологості

Оскільки пилові кліщі люблять вологу, то варто регулювати рівень вогкості. Так, слід використовувати осушувач повітря у спальнях та вітальнях, щоб підтримувати вологість нижче 40%. Це допоможе позбавити пилових кліщів необхідної вологи для виживання та розмноження, а тому їхня популяція у домі зникне.

Прати постільну білизну

Простирадла та наволочки варто прати при температурі 60 градусів. Робити це варто раз на тиждень. Крім того, варто постелити чохол для матраца, а також подушок, щоб захиститися від пилових кліщів.

Сушити постіль на свіжому повітрі

За можливості, постільну білизну краще сушити на свіжому повітрі під сонцем. Ультрафіолетові промені знищать кліщів, які могли залишитися після прання.

Чистити оббивку

Будь-яку оббивку варто чистити та пилососити, а знімні чохли – прати в гарячій воді. Також варто пилососити й матраци.

Як не варто боротися з пиловими кліщами

Деяких методів під час боротьби з пиловими кліщами варто уникати. Так, деякі з ефірних олій, які відлякують шкідників, можуть стати сильними алергенами для людей.

Крім того, фахівці не радять використовувати хімічні спреї та фумігатори, а також очищувачі повітря. Вони навпаки можуть підвищувати вологість повітря, що сприяє розмноженню пилових кліщів.