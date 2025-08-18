6 помилок планування кухні, через які вона здається тісною
- Неправильне планування кухні, таке як вибір кухні-камбуз, невідповідний робочий трикутник, та острів в маленькому просторі, може зробити її тісною.
- Дизайнери розповіли, яких прийомів краще уникати під час планування кухні.
Під час планування кухні доводиться ухвалити багато рішень – від вибору меблів до кольору підлоги та побутової техніки. Однак важливо також створити збалансований простір, у якому буде приємно перебувати.
Особливу увагу слід приділити плануванню, адже деякі дрібниці можуть потім виявитися катастрофічними. Які помилки при плануванні можуть зробити кухню тісною - повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Які помилки роблять кухню тісною?
Вибір неправильного планування може зробити кухню тісною та незручною. Так, дизайнери вказали на популярні помилки, які можуть зіпсувати кухню:
- Кухня-камбуз
Якщо кімната невелика, то планування у стилі кухні-камбуз – найгірший варіант. Під час такого планування шафи ставлять у два ряди, паралельно один до одного. Таке планування може бути зручним, але у просторій кімнаті. Якщо ж кухня невелика, то такий спосіб робить її ще тіснішою. Під час планування кухні головне створити робочий трикутник з мийки, плити та холодильника, а у стилі "камбуз" таке втілити значно складніше.
Якщо кухня невелика, то шафи з технікою слід розташовувати так, аби одна стіна залишалася відкритою. Це додаватиме візуально простору.
- Неправильно спланований робочий трикутник
Робочий трикутник на кухні повинен бути таким, аби ним можна було зручно користуватися. Відстань має бути такою, аби з холодильника можна було легко поставити продукти на мийку чи шафу. Це може здаватися дрібницею, але дизайнери наголошують - якщо відстань у робочому трикутнику буде завеликою, то доведеться витрачати більше часу на приготування їжі.
- Дверцята техніки, які відкриваються не в той бік
Господарі можуть навіть не замислюватися, в який бік відкриваються дверцята техніки. Однак вибір моделей, у яких петлі розташовані не з того боку, буквально унеможливлює використання. Тому дуже важливо обирати техніку, яку можна вільно відкривати й при цьому – не перешкоджати іншим особам на кухні.
- Острів
Сучасну кухню складно уявити без острова. Однак у невеликій кімнаті його встановлення може бути помилкою. Щоб кухонний острів не обмежував під час приготування їжі, відстань від нього до інших шаф має складати щонайменше 65 сантиметрів, а краще – близько 100 сантиметрів.
- Шафи не до стелі
Дизайнери наголошують, що слід обирати та встановлювати підвісні шафи так, аби вони сягали стелі. Якщо ж вони висітимуть нижче, то це відразу вдвічі зменшує висоту кімнати, а зверху накопичуватиметься багато пилу.
- Відкриті полиці
Відкриті полиці були в тренді протягом тривалого часу, але зараз вони почали втрачати популярність. Річ у тім, що вони виявилися непрактичними, а на невеликих кухнях – обмежують простір.
