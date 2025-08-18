Особливу увагу слід приділити плануванню, адже деякі дрібниці можуть потім виявитися катастрофічними. Які помилки при плануванні можуть зробити кухню тісною - повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які помилки роблять кухню тісною?

Вибір неправильного планування може зробити кухню тісною та незручною. Так, дизайнери вказали на популярні помилки, які можуть зіпсувати кухню:

Кухня-камбуз

Якщо кімната невелика, то планування у стилі кухні-камбуз – найгірший варіант. Під час такого планування шафи ставлять у два ряди, паралельно один до одного. Таке планування може бути зручним, але у просторій кімнаті. Якщо ж кухня невелика, то такий спосіб робить її ще тіснішою. Під час планування кухні головне створити робочий трикутник з мийки, плити та холодильника, а у стилі "камбуз" таке втілити значно складніше.

Якщо кухня невелика, то шафи з технікою слід розташовувати так, аби одна стіна залишалася відкритою. Це додаватиме візуально простору.

Неправильно спланований робочий трикутник

Робочий трикутник на кухні повинен бути таким, аби ним можна було зручно користуватися. Відстань має бути такою, аби з холодильника можна було легко поставити продукти на мийку чи шафу. Це може здаватися дрібницею, але дизайнери наголошують - якщо відстань у робочому трикутнику буде завеликою, то доведеться витрачати більше часу на приготування їжі.

Дверцята техніки, які відкриваються не в той бік

Господарі можуть навіть не замислюватися, в який бік відкриваються дверцята техніки. Однак вибір моделей, у яких петлі розташовані не з того боку, буквально унеможливлює використання. Тому дуже важливо обирати техніку, яку можна вільно відкривати й при цьому – не перешкоджати іншим особам на кухні.

Острів

Сучасну кухню складно уявити без острова. Однак у невеликій кімнаті його встановлення може бути помилкою. Щоб кухонний острів не обмежував під час приготування їжі, відстань від нього до інших шаф має складати щонайменше 65 сантиметрів, а краще – близько 100 сантиметрів.

Шафи не до стелі

Дизайнери наголошують, що слід обирати та встановлювати підвісні шафи так, аби вони сягали стелі. Якщо ж вони висітимуть нижче, то це відразу вдвічі зменшує висоту кімнати, а зверху накопичуватиметься багато пилу.

Відкриті полиці

Відкриті полиці були в тренді протягом тривалого часу, але зараз вони почали втрачати популярність. Річ у тім, що вони виявилися непрактичними, а на невеликих кухнях – обмежують простір.

