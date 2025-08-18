Особое внимание следует уделить планированию, ведь некоторые мелочи могут потом оказаться катастрофическими. Какие ошибки при планировании могут сделать кухню тесной - сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Какие ошибки делают кухню тесной?

Выбор неправильной планировки может сделать кухню тесной и неудобной. Так, дизайнеры указали на популярные ошибки, которые могут испортить кухню:

Кухня-камбуз

Если комната небольшая, то планирование в стиле кухни-камбуз – худший вариант. При такой планировке шкафы ставят в два ряда, параллельно друг к другу. Такая планировка может быть удобным, но в просторной комнате. Если же кухня небольшая, то такой способ делает ее еще более тесной. При планировании кухни главное создать рабочий треугольник из мойки, плиты и холодильника, а в стиле "камбуз" такое воплотить значительно сложнее.

Если кухня небольшая, то шкафы с техникой следует располагать так, чтобы одна стена оставалась открытой. Это будет добавлять визуально пространства.

Неправильно спланированный рабочий треугольник

Рабочий треугольник на кухне должен быть таким, чтобы им можно было удобно пользоваться. Расстояние должно быть таким, чтобы из холодильника можно было легко поставить продукты на мойку или шкаф. Это может показаться мелочью, но дизайнеры отмечают - если расстояние в рабочем треугольнике будет слишком большим, то придется тратить больше времени на приготовление пищи.

Дверцы техники, которые открываются не в ту сторону

Хозяева могут даже не задумываться, в какую сторону открываются дверцы техники. Однако выбор моделей, у которых петли расположены не с той стороны, буквально делает невозможным использование. Поэтому очень важно выбирать технику, которую можно свободно открывать и при этом – не препятствовать другим лицам на кухне.

Остров

Современную кухню сложно представить без острова. Однако в небольшой комнате его установка может быть ошибкой. Чтобы кухонный остров не ограничивал во время приготовления пищи, расстояние от него до других шкафов должно составлять не менее 65 сантиметров, а лучше – около 100 сантиметров.

Шкафы не до потолка

Дизайнеры отмечают, что следует выбирать и устанавливать подвесные шкафы так, чтобы они достигали потолка. Если же они будут висеть ниже, то это сразу вдвое уменьшает высоту комнаты, а сверху будет накапливаться много пыли.

Открытые полки

Открытые полки были в тренде в течение длительного времени, но сейчас они начали терять популярность. Дело в том, что они оказались непрактичными, а на небольших кухнях – ограничивают пространство.

Ранее дизайнеры назвали 3 тренда декора из бабушкиного дома, которые снова стали популярными.