Тепла підлога вже не в топі: що обирають для ефективного опалення оселі

Тепла підлога давно вважається одним із найкомфортніших способів опалення, але в старому будинку її встановлення може перетворитися на масштабний ремонт. Потрібно піднімати підлогу, втручатися в конструкцію та витрачати додаткові кошти. Тому під час модернізації все більше уваги привертають системи, які можна встановити вздовж стін.

Як зазначає видання Gazeta.pl, мовиться про плінтусне опалення, яке може працювати разом із тепловим насосом. Його головна перевага – можливість організувати опалення без повного демонтажу підлоги.

Як працює плінтусне опалення?

Зовні така система нагадує довгий низький радіатор. Опалювальні елементи розміщують уздовж стіни, завдяки чому тепло поширюється по периметру приміщення. Але система нагріває не лише повітря.

Тепло передається і поверхням стін, тому вони стають теплішими. Це може впливати на відчуття комфорту в кімнаті навіть за дещо нижчої температури повітря. Особливо корисним таке рішення може бути у приміщеннях із холодними зовнішніми стінами.

Чи можна поєднати таке опалення з тепловим насосом?

Так, і саме тут полягає одна з головних переваг системи. Теплові насоси працюють ефективніше за нижчих температур подачі води. Для низькотемпературних систем це часто близько 30 – 40 градусів, тоді як температура близько 55 градусів уже є значно менш оптимальною для ефективної роботи. Тому великі поверхні, які віддають тепло, можуть бути хорошим партнером для теплового насоса.

Цікаво! Такий спосіб опалення може бути потенційно економнішим, але все залежить від конкретного будинку.

Добре спроєктована система, яка працює за нижчої температури, може допомогти тепловому насосу працювати ефективніше. Водночас не варто очікувати дива від самої системи опалення. Якщо будинок погано утеплений, заміна радіаторів або встановлення плінтусного опалення не вирішить проблему тепловтрат. У такому випадку спочатку варто оцінити стан теплоізоляції будівлі.



Як працює плінтусне опалення / Фото Unsplash

Які недоліки має плінтусне опалення?

Насамперед системі потрібен вільний простір біля стін. Якщо повністю закрити опалювальні елементи великою кількістю меблів, ефективність може знизитися. Тому ще на етапі проєктування потрібно врахувати розташування шаф, кухонних гарнітурів та інших великих предметів.

Ще один важливий момент – якість утеплення. У погано ізольованому будинку навіть сучасна система опалення може не забезпечити очікуваного рівня комфорту без додаткової термомодернізації.