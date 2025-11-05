Готуйте гроші на ремонт: як заздалегідь зрозуміти, що пральна машина може зламатися

Сучасна пральна машина – незамінний побутовий прилад у кожному домі. Проте, коли вона раптом виходить з ладу, це приносить неабиякі незручності.

На щастя, фахівці знають певні сигнали, які вказують на те, що техніка скоро може зламатися. Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на Which.co.uk.

Що свідчить про наближення поломки?

Незвичні звуки чи сильна вібрація

Якщо машина починає гриміти, скрипіти, стукати або занадто сильно "ходити" по підлозі – це може вказувати на знос підшипників, амортизаторів чи проблеми з двигуном.

Барабан не обертається або обертається з перебоями

Наприклад, машина стартує, змиває воду, але не виконує віджим – це може сигналізувати про пошкоджений мотор або трансмісію.

Підтікання чи вода залишається в барабані після циклу

Плями води на підлозі або мокрі речі після завершення циклу – привід перевірити шланги, ущільнювачі, бак або дренажну систему.

Поява запахів, корозії або плям на тканині після прання

Наприклад, іржа на одязі чи запах цвілі – сигнал, що внутрішня частина барабана, ущільнення або бак вже в поганому стані.



Як заздалегідь зрозуміти, що пральна машина може зламатися / Фото Unsplash

Що з цим робити?

Ideal Home, регулярно використовуйте рекомендувані режими прання, не перевантажуйте барабан та застосовуйте відповідні засоби. Це допомагає зменшити навантаження на механіку. Перевіряйте, чи машина встановлена рівно, чи її ноги надійно стоять на підлозі – перекоси призводять до вібрації та прискореного зносу. Не ігноруйте підтікання чи залишкову воду – вони можуть спричинити значні пошкодження чи навіть затоплення.

