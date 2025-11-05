Готовьте деньги на ремонт: как заранее понять, что стиральная машина может сломаться
Современная стиральная машина – незаменимый бытовой прибор в каждом доме. Однако, когда она вдруг выходит из строя, это приносит немалые неудобства.
К счастью, специалисты знают определенные сигналы, которые указывают на то, что техника скоро может сломаться. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Which.co.uk.
Смотрите также Даже без стирки: масляные пятна с одежды исчезнут благодаря одному ингредиенту
Что свидетельствует о приближении поломки?
- Необычные звуки или сильная вибрация
Если машина начинает греметь, скрипеть, стучать или слишком сильно "ходить" по полу – это может указывать на износ подшипников, амортизаторов или проблемы с двигателем.
- Барабан не вращается или вращается с перебоями
Например, машина стартует, смывает воду, но не выполняет отжим – это может сигнализировать о поврежденном моторе или трансмиссии.
- Подтекание или вода остается в барабане после цикла
Пятна воды на полу или мокрые вещи после завершения цикла – повод проверить шланги, уплотнители, бак или дренажную систему.
- Появление запахов, коррозии или пятен на ткани после стирки
Например, ржавчина на одежде или запах плесени – сигнал, что внутренняя часть барабана, уплотнения или бак уже в плохом состоянии.
Как заранее понять, что стиральная машина может сломаться / Фото Unsplash
Что с этим делать?
- Ideal Home, регулярно используйте рекомендованные режимы стирки, не перегружайте барабан и применяйте соответствующие средства. Это помогает уменьшить нагрузку на механику.
- Проверяйте, установлена ли машина ровно, или ее ноги надежно стоят на полу – перекосы приводят к вибрации и ускоренному износу.
- Не игнорируйте подтекания или остаточную воду – они могут вызвать значительные повреждения или даже затопление.
Сколько воды расходует стиралка на один цикл?
Ранее мы писали, что стиральные машины расходуют от 38 до 80 литров воды на один цикл, в зависимости от модели и режима стирки.
Расход воды можно уменьшить, выбирая энергоэффективные модели и режимы стирки без дополнительного полоскания.