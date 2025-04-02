Роблять дім ще бруднішим: від яких звичок під час прибирання варто відмовитися

Вам коли-небудь здавалося, що ви витрачаєте години на прибирання, а в результаті ваш дім виглядає ще бруднішим? Це знайома ситуація для багатьох.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі звички, які ми вважаємо корисними, можуть насправді завдавати більше шкоди, ніж користі. Які помилки роблять наші оселі ще бруднішими та як їх уникнути, розповідаємо далі.

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Нехтування очищенням сміттєвого відра

Звичайного миття водою та милом недостатньо – у відрі для сміття може накопичуватися бруд і пліснява, тож важливо добре його вимивати та дезінфікувати, щоб уникнути неприємного запаху.

Інтенсивне натирання плям на килимі

Коли ви сильно трете пляму, ви лише відкриваєте волокна килима для накопичення ще більшої кількості бруду. Замість цього промокніть пляму або використайте універсальний засіб і чисту тканину з мікрофібри. Якщо пляма стара (більше 24 годин), варто звернутися до професіоналів.

Використання дорогих засобів для чищення плити

Дорогі засоби не завжди є найефективнішими. Змішайте харчову соду з водою до стану пасти, нанесіть на забруднення, накрийте вологою тканиною та залиште на 30 хвилин. Після цього протріть поверхню.

Надмірне використання засобу для миття посуду

Хоча цей засіб ефективний для видалення жиру, він може залишати плівку, яка накопичує бруд. Використовуйте його дозовано та змивайте ретельно.

Під час прибирання також важливо знати міру / Фото Freepik

Використання поліролі для нержавіючої сталі на холодильнику

Поліроль може робити поверхню більш привабливою, але вона також притягує пил, відбитки пальців і шерсть тварин. Використовуйте м’яку тканину з мікрофібри та натуральні засоби, щоб досягти блиску.

Ігнорування пилу на холодильнику

Пил може накопичуватися на змійовиках холодильника, знижуючи ефективність його роботи. Використовуйте насадку для пилососа або щітку з довгою ручкою, щоб очистити пил.

Надмірне використання лаку для підлоги

Надлишок засобів для миття підлоги залишає липкий шар, який швидко накопичує бруд. Використовуйте мінімальну кількість засобу та обов’язково очищайте кути й плінтуси.

До речі, прості помилки під час прибирання можуть нашкодити, й у довгостроковій перспективі скоротити термін служби меблів.