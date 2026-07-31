Займе лише 2 хвилини: що обов'язково зробити з посудомийкою перед відпусткою

Перед поїздкою у відпустку більшість людей згадує про те, щоб вимкнути електроприлади, перекрити воду чи винести сміття. Проте є ще одна важлива деталь, про яку часто забувають, – посудомийна машина. Експерти радять приділити їй лише кілька хвилин перед від'їздом.

Як пише видання Kobieta.gazeta, це допоможе уникнути неприємного запаху, надмірної вологи та навіть появи цвілі після повернення додому.

Що зробити з посудомийною машинкою?

Найпростіша дія, яку варто виконати перед відпусткою, – не закривати посудомийну машину герметично. Після останнього циклу миття залиште дверцята трохи прочиненими. Завдяки цьому залишкова волога швидше випарується, а повітря вільно циркулюватиме всередині.

Такий простий крок допомагає запобігти появі затхлого запаху та створенню середовища, у якому можуть розвиватися цвіль і бактерії. У багатьох сучасних моделях ця функція навіть реалізована автоматично – після завершення програми дверцята самі трохи відчиняються для кращого висихання.

Важливо! Перед від'їздом бажано запустити останній цикл миття та повністю спорожнити машину. Не варто залишати всередині брудний посуд або залишки їжі, адже саме вони найчастіше стають причиною неприємних запахів і розмноження мікроорганізмів.

Ще одна процедура, яка займе лише кілька хвилин, – очищення зливного фільтра. Саме в ньому накопичуються:

дрібні залишки їжі,

жир та інші забруднення.

Якщо залишити їх на кілька тижнів, після повернення можна відчути різкий неприємний запах. Крім того, забруднений фільтр за сприятливих умов може приваблювати комах.



Що обов'язково зробити з посудомийкою перед відпусткою / Фото Unsplash

Про що ще варто подбати?

Фахівці радять перед тривалою відсутністю залишати трохи прочиненими також дверцята пральної машини, якщо вона повністю висохла після останнього прання. Це дозволяє уникнути накопичення вологи та появи затхлого запаху.

Водночас у звичайному повсякденному використанні не рекомендується постійно тримати дверцята відкритими. Усередину можуть потрапляти пил, дрібне сміття та комахи, а ущільнювачі з часом можуть швидше зношуватися.