Середземноморський сад: практичні та красиві рослини для посушливих ділянок

Сади у середземноморському стилі стрімко набирають популярності – і це не дивно. Цей тип озеленення поєднує в собі естетику, мінімалізм та водночас практичність.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, посухостійкі рослини, гравійні доріжки, глиняні горщики, приглушені кольори – усе це створює спокійну атмосферу, яка не потребує надмірного догляду. Кілька найкращих середземноморських рослин, які легко приживаються на різних ґрунтах і витримують посушливі періоди, називаємо далі.

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Фігове дерево

Це плодоносне дерево відоме з давнини. Воно дає смачні плоди, які можна їсти свіжими або сушити. Добре росте на сонячних ділянках із вологим ґрунтом і досягає висоти до 9 метрів.

Лаванда

Одна з найулюбленіших середземноморських рослин. Має заспокійливий аромат, красиве фіолетове цвітіння та не боїться посухи. Ідеально підходить для клумб, підвищених грядок або контейнерів.

Розмарин

Вічнозелений чагарник з приємним запахом і блакитними квітами. Використовується як пряність, прикраса та рослина для залучення бджіл.

Наперстянка дрібноквіткова

Тендітна рослина з Іспанії з помаранчевими квітами. Добре почувається у легкій тіні та в помірно вологому ґрунті.

Багато середземноморських рослин добре витримують посуху / Фото Freepik

Ладанник

Невибагливий середземноморський чагарник з ефектними квітами, які зазвичай тримаються лише день, але утворюються у великій кількості.

Шавлія

Компактна рослина з рожевими кільцевими квітами. Особливо добре росте в контейнерах і швидко розростається після вкорінення.

Іспанський мак

Ніжна квітка з помаранчевим відтінком. Цей мак легко проростає з насіння, не потребує багато води та дарує літнє цвітіння.

Дерево Юди

Яскраве середземноморське дерево з рожевими квітами, яке цінується як декоративна рослина та як медонос. Добре переносить тимчасову посуху.

До слова, для спекотного літа можна також обирати кілька витривалих багаторічників, які сформують гарний посухостійкий сад.