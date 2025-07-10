Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, засухоустойчивые растения, гравийные дорожки, глиняные горшки, приглушенные цвета – все это создает спокойную атмосферу, которая не требует чрезмерного ухода. Несколько лучших средиземноморских растений, которые легко приживаются на разных почвах и выдерживают засушливые периоды, называем дальше.

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Фиговое дерево

Это плодоносящее дерево известно с древности. Оно дает вкусные плоды, которые можно есть свежими или сушить. Хорошо растет на солнечных участках с влажной почвой и достигает высоты до 9 метров.

Лаванда

Одно из самых любимых средиземноморских растений. Имеет успокаивающий аромат, красивое фиолетовое цветение и не боится засухи. Идеально подходит для клумб, повышенных грядок или контейнеров.

Розмарин

Вечнозеленый кустарник с приятным запахом и голубыми цветами. Используется как пряность, украшение и растение для привлечения пчел.

Наперстянка мелкоцветковая

Хрупкое растение из Испании с оранжевыми цветами. Хорошо чувствует себя в легкой тени и в умеренно влажной почве.

Многие средиземноморские растения хорошо выдерживают засуху / Фото Freepik

Ладанник

Неприхотливый средиземноморский кустарник с эффектными цветами, которые обычно держатся только день, но образуются в большом количестве.

Шалфей

Компактное растение с розовыми кольцевыми цветами. Особенно хорошо растет в контейнерах и быстро разрастается после укоренения.

Испанский мак

Нежный цветок с оранжевым оттенком. Этот мак легко прорастает из семян, не требует много воды и дарит летнее цветение.

Дерево Иуды

Яркое средиземноморское дерево с розовыми цветами, которое ценится как декоративное растение и как медонос. Хорошо переносит временную засуху.

К слову, для жаркого лета можно также выбирать несколько выносливых многолетников, которые сформируют хороший засухоустойчивый сад.