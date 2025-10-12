Прання здається простою справою, але саме тут більшість людей роблять помилку, через яку улюблений одяг швидко втрачає колір і форму. Експерти з догляду за текстилем наголошують: деякі речі обов'язково треба прати навиворіт.

Більше про це розповіло видання Southerliving.

Які речі обов'язково треба прати навиворіт?

Делікатні речі

До делікатних тканин належать вироби з вовни, трикотажу, кашеміру, віскози та інших м'яких матеріалів. Перед пранням їх потрібно вивертати навиворіт і класти у спеціальний сітчастий мішок для білизни. Це запобігає утворенню ковтунців, розтягуванню та пошкодженню волокон.

Одяг із блискітками, паєтками та бісером

Блузки, сукні чи светри з оздобленням легко пошкодити – блискітки можуть зачепитися за барабан або інші речі. Щоб зберегти прикраси, завжди періть такі вироби навиворіт, а ще краще – вручну або в режимі "делікатне прання".



Які речі обов'язково треба прати навиворіт / Фото Unsplash

Спортивний одяг

Фітнес-форма забруднюється зсередини, бо вбирає піт, дезодоранти й засоби для догляду за тілом. Якщо прати її не навиворіт, залишки поту можуть не вимитися, а тканина втратить еластичність і колір.

Порада: уникайте кондиціонера – він "забиває" волокна спортивних тканин і погіршує відведення вологи.

Речі з принтами

Футболки з принтами – справжній головний біль після кількох прань. Щоб малюнок не потріскався і не стерся, завжди кладіть футболку в машинку навиворіт, без режиму сушіння. Сушіть природним способом, уникаючи прямих сонячних променів

Як зберегти улюблені речі надовго?

Експерти The Maids зазначили, що для того, аби речі якомога довше зберігали гарний вигляд, варто дотримуватися простих правил:

Використовуйте пральний засіб для делікатних тканин. Уникайте надмірного віджиму – він розтягує волокна. Не перевантажуйте барабан – речам потрібно простір, щоб добре випратися. Після прання одразу діставайте речі – це допоможе уникнути запаху вогкості.

