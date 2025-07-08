7 прихованих небезпек у вашому домі, які не можна ігнорувати

Будинок часто сприймається як безпечне місце, але навіть у найзатишнішому помешканні можуть ховатися загрози, які шкодять здоров’ю або безпеці.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, від плісняви до незаземлених розеток – ці проблеми можуть залишатися непоміченими роками, поки не станеться щось серйозне. Головні небезпеки, на які варто звернути увагу, розповідаємо далі.

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Пліснява – більше, ніж неприємний наліт

Пліснява часто ховається у вологих, погано вентильованих місцях — під раковинами, за гіпсокартоном після протікання, у підвалах, навколо вікон і навіть у пральних машинах. Але це не просто косметична проблема. Тривалий вплив плісняви пов’язують із втомою, проблемами з диханням, затуманенням мозку та дисбалансом мікрофлори кишківника. Якщо у вас виявлена пліснява, знадобиться професійне усунення.

Зараження шкідниками

Миші, щури, таргани й постільні клопи не лише створюють дискомфорт, а й переносять хвороби та викликають алергічні реакції. Якщо гості з’являються знову й знову, навіть після самостійних спроб боротьби, слід звернутися до професійних дезінсекторів.

Розбиті вікна – відкрите запрошення для проблем

Навіть одна тріщина у вікні може стати причиною додаткової вологості, проникнення шкідників чи порушення вентиляції. А головне – це порушення безпеки. Замінити розбите вікно потрібно якнайшвидше, щоб уникнути серйозніших наслідків.

Небезпеку краще усувати одразу / Фото Freepik

Свинцева фарба – особливо небезпечна для дітей

Фарба на основі свинцю була широко поширена в будинках, збудованих до 1978 року. Її відшарування утворює токсичний пил, що може спричинити затримки розвитку та неврологічні проблеми, особливо в дітей. Якщо ваш будинок старий і фарба почала тріскатися, це може бути сигналом для ремонту або заміни оздоблення.

Азбест – прихована небезпека під час ремонту

Азбест не є шкідливим у спокої, але якщо його пошкодити під час свердління, демонтажу або ремонту, волокна потрапляють у повітря й можуть викликати захворювання легень, зокрема рак. Особливо це стосується старих стель, ізоляції та панелей.

Якщо ви підозрюєте наявність азбесту у своєму домі, не намагайтеся усунути його самостійно – це робота для сертифікованих фахівців.

Старий килим – джерело алергенів

Килими, що накопичували пил роками, можуть стати справжнім розсадником алергенів і пилових кліщів. Вони можуть провокувати напади астми, екзему й інші проблеми, особливо у дітей. Якщо заміна не входить у ваш бюджет, зверніться до професійного прибирання з глибоким очищенням.

Незаземлені електричні розетки – ризик ураження струмом

У старих будинках досі можуть бути незаземлені розетки, які не лише небезпечні, а й не відповідають сучасним стандартам безпеки. Особливо критично, якщо такі розетки розташовані у вологих зонах – на кухні чи у ванній.

До слова, ігнорування обслуговування будинку також може коштувати дорого, особливо, якщо це 6 завдань, що можуть мати негативні наслідки.