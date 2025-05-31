Фахівець з пожежної безпеки розповів, які ознаки сигналізують про проблеми з проводкою у домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @turnazar.

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Що свідчить про проблеми з проводкою

Під час проведення електропроводки у дім, слід обирати якісні матеріали, які зможуть прослужити роками. Однак, навіть найкращі дроти з часом зношуються, а тому їх доводиться ремонтувати чи замінювати.

Оскільки з проводкою у домі жартувати не слід, то необхідно звертати увагу на такі проблеми (звісно, якщо не мовиться про перепади напруги):

мерехтіння світла при ввімкненні інших електроприладів;

нагрівання або іскріння розеток;

запах горючої ізоляції;

часте вимикання автоматичних вимикачів.

Важливо. Електрики рекомендують ставити у домі стабілізатор напруги. Це дозволить захистити проводку та прилади від перепадів та стрибків напруги.

Оскільки проблеми з проводкою можуть стати причиною пожежі, то реагувати на будь-яку з ознак варто відразу. Час від часу слід перевіряти стан проводки, не перевантажувати розетки, використовувати сертифіковані електроприлади. Крім того, якщо встановити прилади автоматичного відключення електроенергії, то це вони будуть вимикати електроенергію, якщо фіксуватимуть проблеми у роботі електропроводки.

Раніше фахівці назвали електроприлади, які ніколи не варто підключати до однієї розетки. Річ у тім, що вони споживають багато електроенергії та можуть перевантажувати електросистему. Це серйозний ризик для виникнення пожежі.