Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Slash Gear.

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Що буде, якщо залишати зарядку в розетці

Часто ми можемо забувати вимкнути зарядний пристрій з розетки. Однак наскільки відчутно це впливає на рахунки за електроенергію та скільки світла мотає, якщо гаджет відключили, а зарядку витягти забули?

За словами експертів, не варто перейматися через це. Якщо залишити зарядку в режимі очікування, то вона споживатиме не більше 0,5 Ватт електроенергії. У 2020 році журналіст ZDNET Адріан Кінгслі-Хьюз навіть проводив експеримент та постійно залишав зарядний пристрій підключеним до розетки. Так, за місяць зарядка в режимі очікування "з'їла" 135 Ватт, що дорівнює 0,1 кіловата.

Однак, те що зарядка майже не споживає електроенергії, ще не означає, що її можна залишати у розетці. Як раніше пояснював співробітник ДСНС в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу, зарядні блоки часто стають причиною побутових пожеж, особливо – якщо виготовлені з неякісних матеріалів.

Так, навіть якщо зарядний пристрій, який залишився у розетці, і не впливає на рахунки, то його однаково не можна лишати під'єднаним до мережі. Якщо ви часто залишаєте зарядку, підключеною до мережі, то з такою шкідливою звичкою варто боротися. Принаймні, можна встановити подовжувач з автоматичним вимикачем. Такий прилад буде самостійно відключатися від мережі, якщо не споживається електроенергія.