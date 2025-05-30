Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Slash Gear.

Интересно Сколько розеток нужно в ванной комнате: советы для безопасного и удобного пространства

Что будет, если оставлять зарядку в розетке

Часто мы можем забывать выключить зарядное устройство из розетки. Однако насколько ощутимо это влияет на счета за электроэнергию и сколько света мотает, если гаджет отключили, а зарядку извлечь забыли?

По словам экспертов, не стоит переживать из-за этого. Если оставить зарядку в режиме ожидания, то она будет потреблять не более 0,5 Ватт электроэнергии. В 2020 году журналист ZDNET Адриан Кингсли-Хьюз даже проводил эксперимент и постоянно оставлял зарядное устройство подключенным к розетке. Так, за месяц зарядка в режиме ожидания "съела" 135 Ватт, что равно 0,1 киловатта.

Однако, то что зарядка почти не потребляет электроэнергии, еще не означает, что ее можно оставлять в розетке. Как ранее объяснял сотрудник ГСЧС в эксклюзивном интервью 24 Каналу, зарядные блоки часто становятся причиной бытовых пожаров, особенно – если изготовлены из некачественных материалов.

Так, даже если зарядное устройство, которое осталось в розетке, и не влияет на счета, то его все равно нельзя оставлять подключенным к сети. Если вы часто оставляете зарядку, подключенной к сети, то с такой вредной привычкой стоит бороться. По крайней мере, можно установить удлинитель с автоматическим выключателем. Такой прибор будет самостоятельно отключаться от сети, если не потребляется электроэнергия.