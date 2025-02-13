"Ніколи не купуйте це з вітрини": колишній продавець техніки вразив зізнанням

День Валентина – один з найбільш "рибних" у сфері продаж. Колишній продавець техніки розповів про курйози на 14 лютого, а також дав пораду, що ні в якому разі не можна купувати з вітрини.

У рубриці "Ви соромились – ми спитали" 24 Канал спілкуватиметься з представниками різних професій. Ми ставитимемо їм ті запитання, які б хотіли ви, але не могли наважитись. Цього разу у нас була розмова з колишнім продавцем техніки. Він розповів про кумедні моменти на День Валентина та те, як у магазинах вам "впарюють" техніку.

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Найепічніша покупка на День Валентина

Зверніть увагу! У деяких розмовах ми змінюватимемо ім'я нашого співрозмовника з метою безпеки та задля збереження анонімності.

Ми поспілкувались з Василем – колишнім продавцем в одному з мережевих магазинів побутової техніки. Напередодні Дня закоханих він розповів про ходові товари, розкрив не надто приємну правду про колег і закликав завжди бути пильними під час покупок.

Що найчастіше купують на День Валентина?

Ох, хотів би пожартувати, що новенький iPhone, але ні. Я називаю 14 лютого "Днем блендерів, міксерів і фенів". Саме ці три позиції розлітаються, наче гарячі пиріжки.

І я, з одного боку, розумію чоловіків, які хочуть зробити милий подарунок своїм коханим. А з іншого – виникає питання: "Чому просто не купити блендер, бо він просто має бути на кухні?".



Перш ніж дарувати праску, подумайте про гіпотетичний травматизм / Фото krakenimages.com

Чи можна купити зарядний пристрій для стосунків, щоб іскра не згасала?

Та чого не можна? Ще і як можна. Але, будь ласка, не потрібно вважати, що найкращий "зарядний пристрій" у таких випадках – нова пательня. Пам'ятайте, що вона може бути знаряддям завдання важких тілесних. Воно вам треба?

Який смартфон найкраще підходить для листування з коханою людиною, щоб він сам виправляв "Привіт" на "Я тебе люблю"?

Дуже гарне запитання. Я б сам не відмовився від гаджета, який би відправляв зізнання у коханні щоразу, коли я про це думаю. Особливо актуально це тоді, коли треба написати, але телефон на зарядці у сусідній кімнаті, а ти лиш відігрівся під ковдрою після прогулянки.

До слова, не надто покладайтесь на автоматичне виправлення. Бо нема нічого гіршого, ніж написати "грана" замість "гарна" та "*ля" замість "Юля". І це лише частина дурощів, які видавав мій смартфон у надії допомогти мені.

Пригадайте свого найепічнішого покупця на День Валентина.

Цю історію я не забуду ніколи. Якось на День Валентина з самого ранку прийшов чоловік. Судячи з його вигляду, він десь добряче накосячив і йому потрібно було терміново спокутувати провину. Тому він гонорово сказав: "Покажи мені ваш найдорожчий блендер".

А я що? А я нічого – беру і веду його до краю викладки. Там стояв він – чорний, красивий і, до біса, дорогий блендер. Чоловік навів різкість, його очі напружено вибалушились, а з вуст витекло запитання-приреченість: "Та він за такі гроші м***т повинен робити!".

Підозрюю, після знайомства з цим блендером він подумав, що не так уже й сильно завинив. То й вирішив узяти один з найдешевших, які були у магазині.

Що не можна купувати з вітрини

Ви колись продавали те, що не було потрібно клієнту? Наприклад, навмисно "парили" щось дорожче?

Так, звичайно ж. Таке бувало, але я старався не надто зловживати такими історіями. Якщо людині, до прикладу, не потрібен останній iPhone, то я не переконував її у протилежному. Натомість мої колеги вигадували такі смішні байки, що я хіба стояв збоку і закочував очі.

Слід розуміти, що іноді продавець "впарює" щось ледь не з-під палки.

Пам'ятаю, у нас була мотивація від одного з брендів порохотягів. Я їх категорично відмовлявся продавати, пропонуючи потужніші аналоги від конкурентів. За це я кожного дня ходив до директора і писав пояснювальну записку. Правда, я його розумію, він собі хотів виграти кавомашину за перше місце серед магазинів у Львові.



Іноді продавець пропонує те, що йому потрібно продати / Фото fabrikasimf

Чи є щось таке, що б ви не рекомендували купувати у магазині?

Якщо узагальнити, то я б рекомендував не купляти нічого з вітрини. По-перше, ніхто чесно не скаже вам, скільки часу техніка там простояла. По-друге, ніхто не може гарантувати, що туди не потрапило те, що хтось повернув після використання. По-третє, зараз буде дещо гидка історія, я попередив...

Мій колега зробив те, після чого я раз і назавжди пообіцяв собі не купувати з вітрини бритви. Одного ранку я побачив, як він собі гонорово зняв з сигналізації станок і пішов голитись, щоб позбутись зайвої рослинності на обличчі. А потім без жодного докору сумління причепив бритву назад. Мій шок тоді був у шоці!

Тому ніколи не купуйте це з вітрини. Ніяких бритв, ніяких пристроїв, які стосуються догляду за собою та гігієни. Так-так, дівчата у нас з величезним задоволенням крутили волосся на плойки з вітрини, щоб мати ефектний вигляд на роботі.

Чому важливо завжди перевіряти товар

Якщо я сам знайшов, що мені треба, ніхто мені не допомагав – хто отримає бонус?

О, попахує маленьким скандалом у магазині. Принаймні так було у мої часи, коли ми буквально боролись з касирами за аксесуари.

Наприклад, якщо ви завітали у магазин, обрали собі якийсь невеликий товар і понесли його на касу, то з великою ймовірністю його виб'є на себе касир, який товар пробивав.

Пам'ятаю, як у нас на цьому фоні були постійні заруби. У дні, коли магазином гуляв протяг, рідкісні покупці були за щастя. І це було ціле мистецтво – виловити такого клієнта з пательнею до того, як він дійшов до каси. Бігме, касирка у такі моменти насилала на мене ср*чку, не інакше.



Коли покупців немає, у магазині може бути страшенно нудно / Фото ASphotofamily

Чи був випадок, коли ви випадково продали товар, який виявився розібраним або без якихось елементів?

Пам'ятаю, наче це було вчора. Працюю я, нікого не рухаю, і тут у магазин заходить викладач з мого факультету. А я тоді ще вчився. Ну як вчився, рахувався на четвертому курсі, а фактично – працював.

Словом, заходить він, і я розумію, що прикинутись холодильником не вдасться. Він хотів собі купити газову поверхню та духовку у нову квартиру, де ще робили ремонт. Вибрали позиції, які йому сподобались, він оплатив і замовив доставку зі складу. Ніщо не віщувало біди. Але через три місяці він зателефонував мені...

Каже: "Я все розумію, але у духовці не вистачає решітки, а на поверхні – конфорок". Довелось тоді буквально поцупити їх з аналогічних моделей, які стояли в нас на вітрині.

До чого це я? А до того, що потрібно завжди перевіряти не лише справність, а й повність комплектації. І обов'язково робити це або в магазині, або під час доставки, поки ви ще не поставили підпис про те, що отримали товар.

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