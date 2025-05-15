Що варто знати перед купівлею житла, яке потребує ремонту: поради та поширені помилки

Купівля житла, яке потребує ремонту, часто здається привабливою альтернативою – нижча ціна, можливість облаштувати простір на власний смак і шанс вкластися в бажаний район.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, без відповідної підготовки така угода може швидко перетворитися на джерело стресу та неочікуваних витрат. Поради, що допоможуть уникнути поширених помилок, розповідаємо далі.

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Консультація з професіоналом – не розкіш, а необхідність

Навіть якщо ви вмієте щось робити власноруч, варто залучити перевіреного генерального підрядника для повної оцінки стану будинку. Сторонній фахівець не лише помітить те, що ви могли б проігнорувати, а й допоможе розставити пріоритети – від оцінки систем до строку служби матеріалів.

Жити в ремонті – не завжди гарна ідея

Якщо ремонт масштабний, краще розглянути можливість жити деінде на час робіт. Досвідчені покупці радять зробити максимум демонтажу на старті – це дозволить побачити справжній обсяг проблем і спростить роботу підрядникам. Якщо ви не торкаєтесь конструктивних елементів, демонтаж (наприклад, гіпсокартону, підлоги чи ізоляції) можна зробити самостійно. Це пришвидшить оцінку об'єкта і дозволить зекономити.

Житло на вторинному ринку часто потребує ремонту / Фото Freepik

Спочатку системи, потім декор

Багато хто прагне якнайшвидше зайнятися естетикою – фарбуванням стін, підбором меблів чи плитки. Але це – пастка. Насамперед потрібно подбати про дах, фундамент, електрику, сантехніку та теплоізоляцію. Естетика – після. Чим раніше ви візьметеся за технічне обслуговування, тим менше витрат понесете в майбутньому.

Перевірте електропроводку

Особливу увагу варто приділити електричним системам, особливо в старих будинках. Якщо ви плануєте додати зарядку для електромобіля, сучасні прилади чи систему "розумного будинку", стару проводку доведеться повністю замінити. Щоб уникнути сюрпризів, запросіть ліцензованого електрика ще до підписання угоди.

Запах – перший сигнал про проблему

Сигнали про проблеми можуть бути не лише візуальними. Запах цвілі, затхлості або вологи – тривожний дзвінок. Часто це ознака протікань, поганої вентиляції або цвілі. Це питання потрібно вирішити якомога швидше, інакше за стінами можуть ховатися серйозні проблеми.

До слова, літо – чудовий час для того, щоб покращити помешкання без зайвих витрат, втілюючи доступні ідеї для оновлення.