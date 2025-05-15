Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, без соответствующей подготовки такая сделка может быстро превратиться в источник стресса и неожиданных расходов. Советы, которые помогут избежать распространенных ошибок, рассказываем дальше.

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Консультация с профессионалом – не роскошь, а необходимость

Даже если вы умеете что-то делать самостоятельно, стоит привлечь проверенного генерального подрядчика для полной оценки состояния дома. Посторонний специалист не только заметит то, что вы могли бы проигнорировать, но и поможет расставить приоритеты – от оценки систем до срока службы материалов.

Жить в ремонте – не всегда хорошая идея

Если ремонт масштабный, лучше рассмотреть возможность жить в другом месте на время работ. Опытные покупатели советуют сделать максимум демонтажа на старте – это позволит увидеть истинный объем проблем и упростит работу подрядчикам. Если вы не касаетесь конструктивных элементов, демонтаж (например, гипсокартона, пола или изоляции) можно сделать самостоятельно. Это ускорит оценку объекта и позволит сэкономить.

Жилье на вторичном рынке часто нуждается в ремонте / Фото Freepik

Сначала системы, потом декор

Многие стремятся как можно быстрее заняться эстетикой – покраской стен, подбором мебели или плитки. Но это – ловушка. Прежде всего нужно позаботиться о крыше, фундамент, электричество, сантехнику и теплоизоляцию. Эстетика – после. Чем раньше вы возьметесь за техническое обслуживание, тем меньше расходов понесете в будущем.

Проверьте электропроводку

Особое внимание стоит уделить электрическим системам, особенно в старых домах. Если вы планируете добавить зарядку для электромобиля, современные приборы или систему "умного дома", старую проводку придется полностью заменить. Чтобы избежать сюрпризов, пригласите лицензированного электрика еще до подписания договора.

Запах – первый сигнал о проблеме

Сигналы о проблемах могут быть не только визуальными. Запах плесени, затхлости или влаги – тревожный звонок. Часто это признак протечек, плохой вентиляции или плесени. Этот вопрос нужно решить как можно скорее, иначе за стенами могут скрываться серьезные проблемы.

К слову, лето – прекрасное время для того, чтобы улучшить помещение без лишних затрат, воплощая доступные идеи для обновления.