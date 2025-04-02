Как пишет 24 Канал со ссылкой на Sample Board, существует множество доступных способов сделать свое жилье более комфортным, современным и функциональным без значительных финансовых затрат. Что можно воплотить этим летом, рассказываем далее.

К теме 7 обновлений дома, которые сейчас могут казаться замечательными, но впоследствии есть риск пожалеть

Обновление стен

Новый цвет способен кардинально изменить атмосферу в помещении. Использование светлых оттенков сделает комнату более просторной, а яркие акценты добавят характера.

Быстрый способ создать стильный интерьер без значительных затрат в этом аспекте – покраска и обновление обоев.

Улучшение освещения

Замена старых ламп на LED, установка светодиодных лент или декоративных светильников – все это способы добавить уюта и стиля, а также сделать использование электричества более экономным.

Освежение кухни без капитального ремонта

Обновление фурнитуры шкафов и покраска могут значительно улучшить внешний вид мебели на кухне. В то же время обновить рабочие поверхности и столешницу можно с помощью клейкой пленки.

Обновление ванной комнаты

Замена душевой насадки, обновление зеркала или замена силиконовых швов – бюджетные варианты улучшения удобства и комфорта во время принятия душа.

Лето – хорошее время для ремонта / Фото Freepik

Реставрация мебели

Покраска старой мебели или перетяжка дадут новую жизнь без лишних затрат комодам, столам, шкафам или даже мягкой мебели.

Декор и детали

Картины и постеры – оживят интерьер и сделают его уникальным, растения придадут уюта, а коврики и подушки – цвета и комфорта комнатам.

Улучшение экстерьера

Покраска входной двери или обновление крыльца придаст свежести внешнему виду дома. Если к этому добавить еще декоративные горшки с цветами или новый коврик, точно получится сделать пространство более привлекательным.

К слову, многие обновления жилья способны сделать его не только более привлекательным и удобным, но и повысить его рентабельность и рыночную стоимость.