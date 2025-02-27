Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, некоторые проекты могут увеличить стоимость имущества, а другие – стать источником постоянных забот. О семи модернизаций, которые, по словам экспертов, требуют особого внимания, рассказываем далее.

К теме Имеют высокую рентабельность: 5 обновлений дома, которые повысят его стоимость

Широкое озеленение

Большие сады и ландшафтный дизайн могут увеличить привлекательность дома, но требуют значительных затрат на уход и обслуживание. Если хотите добавить зелени своему участку без лишних забот, рассмотрите варианты с местными растениями, не требующими интенсивного ухода.

Создание спа в ванной

Полы с подогревом и другие комфортные функции могут стоить своей цены, но большие ванны и паровые души могут оказаться большой заботой из-за их обслуживания.

Стеклянные и глянцевые поверхности

Они стильные, но требуют частой чистки от пыли и пятен, что может быть трудной задачей.

Некоторые обновления могут усложнить жизнь / Фото Pexels

Бассейн

Установка и поддержка бассейна может быть дорогой и неэффективной в холодных климатических условиях.

Аквариумы

Они привлекательны, но требуют постоянного ухода и содержания, что может быть затратно и время затратно.

Слишком много белого

Белый декор может сделать дом светлее, но требует постоянного ухода и частой уборки.

Встроенные полки

Они могут выглядеть стильно, но требуют постоянной организации и чистки, что может быть непрактичным.