Як заощадити тисячі на ремонті: майстри радять не збивати стару плитку

Демонтаж старої плитки вважається одним із найдорожчих і найтрудомісткіших етапів ремонту ванної кімнати. Він займає чимало часу, створює багато будівельного сміття та збільшує загальну вартість робіт. Водночас у деяких випадках цього етапу можна уникнути.

Сучасні технології дозволяють укладати нове покриття безпосередньо поверх старої плитки. Однак такий варіант підходить лише за умови, що існуюча основа перебуває в належному стані. Про це пише Better Homes & Gardens.

Коли стару плитку можна залишити?

Фахівці наголошують, що головне значення має не зовнішній вигляд плитки, а її міцність і стан основи. Якщо окремі плитки відшаровуються, мають тріщини або під ними є порожнечі, нове покриття також може швидко деформуватися.

Перед початком ремонту рекомендується:

перевірити, чи всі плитки міцно тримаються;

переконатися, що під покриттям немає порожнин;

оцінити рівність поверхні.

Для більшості сучасних покриттів перепади основи мають бути мінімальними. Якщо підлога нерівна, її попередньо доведеться вирівняти.

Який кварц-вініл краще використовувати у ванній?

Для приміщень із підвищеною вологістю майстри найчастіше рекомендують клейовий кварц-вініл. На відміну від замкових панелей, він щільно приклеюється до основи, що зменшує ризик потрапляння води під покриття. Замковий кварц-вініл також має високу вологостійкість, однак через технологічні стики при тривалому контакті з водою волога може проникати під покриття. Саме тому для ванних кімнат виробники часто рекомендують клейові системи монтажу.



Який кварц-вініл краще використовувати у ванній / Фото Unsplash

Як правильно підготувати основу?

Навіть якщо стара плитка перебуває в хорошому стані, укладати нове покриття без підготовки не можна. Фахівці радять:

очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень;

заповнити глибокі плиткові шви спеціальною шпаклівкою або вирівнювальною сумішшю;

за потреби відшліфувати гладку поверхню для кращого зчеплення;

нанести ґрунтовку, призначену для непоглинаючих основ.

Якщо між плитками є значні перепади висоти, може знадобитися тонкий шар самовирівнювальної суміші. Лише після цього можна переходити до монтажу нового покриття.

У чому переваги такого способу ремонту?

Якщо стара плитка відповідає всім вимогам, укладання нового покриття поверх неї має одразу кілька переваг:

не потрібно витрачати час на демонтаж;

значно зменшується кількість будівельного сміття;

ремонт виконується швидше;

скорочуються витрати на роботи та вивезення відходів.

Саме тому такий спосіб дедалі частіше застосовують не лише у ванних кімнатах, а й на кухнях та в інших приміщеннях, де вже є керамічна плитка.

Коли демонтаж усе ж необхідний?

Експерти наголошують, що економити варто лише тоді, коли стара плитка справді є надійною основою. Якщо вона відшаровується, має приховані дефекти або під нею є порожнечі, нове покриття не вирішить проблему, а лише ненадовго її приховає. У такому разі демонтаж старої плитки та ремонт основи залишаються єдиним правильним рішенням, адже це дозволить уникнути повторного ремонту вже через кілька років.