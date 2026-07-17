Як заощадити тисячі на ремонті: майстри радять не збивати стару плитку
Демонтаж старої плитки вважається одним із найдорожчих і найтрудомісткіших етапів ремонту ванної кімнати. Він займає чимало часу, створює багато будівельного сміття та збільшує загальну вартість робіт. Водночас у деяких випадках цього етапу можна уникнути.
Сучасні технології дозволяють укладати нове покриття безпосередньо поверх старої плитки. Однак такий варіант підходить лише за умови, що існуюча основа перебуває в належному стані. Про це пише Better Homes & Gardens.
Коли стару плитку можна залишити?
Фахівці наголошують, що головне значення має не зовнішній вигляд плитки, а її міцність і стан основи. Якщо окремі плитки відшаровуються, мають тріщини або під ними є порожнечі, нове покриття також може швидко деформуватися.
Перед початком ремонту рекомендується:
- перевірити, чи всі плитки міцно тримаються;
- переконатися, що під покриттям немає порожнин;
- оцінити рівність поверхні.
Для більшості сучасних покриттів перепади основи мають бути мінімальними. Якщо підлога нерівна, її попередньо доведеться вирівняти.
Який кварц-вініл краще використовувати у ванній?
Для приміщень із підвищеною вологістю майстри найчастіше рекомендують клейовий кварц-вініл. На відміну від замкових панелей, він щільно приклеюється до основи, що зменшує ризик потрапляння води під покриття. Замковий кварц-вініл також має високу вологостійкість, однак через технологічні стики при тривалому контакті з водою волога може проникати під покриття. Саме тому для ванних кімнат виробники часто рекомендують клейові системи монтажу.
Який кварц-вініл краще використовувати у ванній / Фото Unsplash
Як правильно підготувати основу?
Навіть якщо стара плитка перебуває в хорошому стані, укладати нове покриття без підготовки не можна. Фахівці радять:
- очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень;
- заповнити глибокі плиткові шви спеціальною шпаклівкою або вирівнювальною сумішшю;
- за потреби відшліфувати гладку поверхню для кращого зчеплення;
- нанести ґрунтовку, призначену для непоглинаючих основ.
Якщо між плитками є значні перепади висоти, може знадобитися тонкий шар самовирівнювальної суміші. Лише після цього можна переходити до монтажу нового покриття.
У чому переваги такого способу ремонту?
Якщо стара плитка відповідає всім вимогам, укладання нового покриття поверх неї має одразу кілька переваг:
- не потрібно витрачати час на демонтаж;
- значно зменшується кількість будівельного сміття;
- ремонт виконується швидше;
- скорочуються витрати на роботи та вивезення відходів.
Саме тому такий спосіб дедалі частіше застосовують не лише у ванних кімнатах, а й на кухнях та в інших приміщеннях, де вже є керамічна плитка.
Коли демонтаж усе ж необхідний?
Експерти наголошують, що економити варто лише тоді, коли стара плитка справді є надійною основою. Якщо вона відшаровується, має приховані дефекти або під нею є порожнечі, нове покриття не вирішить проблему, а лише ненадовго її приховає. У такому разі демонтаж старої плитки та ремонт основи залишаються єдиним правильним рішенням, адже це дозволить уникнути повторного ремонту вже через кілька років.