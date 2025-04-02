Чи варто купувати робот-мийник для вікон: плюси та мінуси розумного гаджета

Робот-мийник для вікон став справжнім трендом у мережі. Чимало користувачів мріють про такий гаджет для дому, а інші показують його неймовірну роботу. Однак, чи дійсно робот-мийник для вікон настільки ефективний, як про це кажуть?

Відповідь на це питання дає 24 Канал з посиланням на @zelinskaya.i.

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Плюси та мінуси робота-мийника для вікон

Справжнім хітом останніх місяців серед домашніх гаджетів стали роботи-мийники. У мережі часто можна побачити відео, на яких демонструють його ефективну роботу та неймовірно чисті вікна.

Так, жінка вирішила перевірити, чи дійсно робот-мийник для вікон настільки ефективний, як про нього кажуть. Вона взяла гаджет у своєї мами та вирішила його використати для миття власних вікон, які вже дуже забруднилися.

Користувачка розповіла, що гаджет у використанні дуже простий: на нього достатньо натягнути мікрофіброві ганчірки, шнур міцно прикручений, а також є страхувальний трос. Перед тим, як мити вікна, користувачі радять спочатку сухою ганчіркою протерти пил, а вже після нанести засіб для миття вікон та прикріпити робота.

Що стосується плюсів робота-мийника, то він ідеально миє вікна – результат неперевершений. Щодо мінусів, то користувачка назвала наступні:

кругла модель не домиває кути; квадратні роботи з цим завданням впораються краще,

робот-мийник дуже гучний;

гаджет повільно миє вікна;

робот застрягає у маленьких вікнах.

Як працює робот-мийник для вікон: дивіться відео

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