Не садіть ці рослини біля дому – клопотів не наберешся

Дерева і кущі, висаджені біля будинку, мають великий вплив на його зовнішній вигляд. Вони пом'якшують гострі кути будівлі, додають кольору, текстури і затишку. Але важливо правильно обирати рослини, які садите поруч із домом. Часто вони можуть спричинити чимало проблем.

Деякі популярні види, які часто висаджують біля житла, здатні нищити стіни, дахи, водостоки, труби та навіть фундаменти. Тому завжди слід враховувати розмір дорослої рослини перед посадкою біля вікон, доріжок чи дверей.

Які рослини не можна садити біля дому?

Ось список рослин, які не варто садити близько до дому.

Гліцинія

Фіолетові грона гліцинії мають чарівний вигляд, але догляд за нею – справжнє випробування. Її товсті й важкі пагони можуть обвалити перголи, перила або ринви, якщо немає достатньої опори. Гліцинія росте швидко й агресивно, чіпляючись за цегляну кладку та камінь, через що з часом може руйнувати фасад. Якщо ви не маєте досвіду або можливості регулярно її підрізати, краще утриматися від посадки.

Троянди

Троянди близько біля будинку краще не садити / Фото Pexels

Не садіть троянди під вікнами, біля доріжок чи дверей, де потрібно ходити або доглядати за будинком. Їхні шипи болісно дряпають.

Плющ англійський

Не садіть англійський плющ біля стін, якщо вам дорога ваша фарба чи штукатурка. Його повітряні корінці можуть руйнувати цегляну кладку та утримувати вологу, що призводить до пошкоджень. До того ж, плющ є інвазивним видом у багатьох регіонах. Краще обрати жасмин або інші безпечні ліани.

Падуб

Падуби бувають різних розмірів і форм, але якщо посадити їх занадто близько до дому, вони втрачають форму та можуть стати незручними через колючі листки. Якщо хочете створити зелену огорожу з падубів, садіть їх на відстані 1,5 – 2,5 метра від стіни.

Плакуча верба

Ніколи не садіть плакучу вербу поблизу будинку. Її коріння шукає воду й може пошкодити фундамент, водопровід або вигрібну яму. Таке дерево потрібно висаджувати не ближче ніж за 15 метрів від будинку.

Текамапсис

Ця рослина швидко росте і буквально захоплює все навколо. Її повітряні корінці псують облицювання будинку, а насіння розноситься всюди.

Туя

Великі сорти швидко переростають будинок і займають багато місця. Навіть компактний вид виростає до 4 – 5 метрів і може перекривати ринви. Її варто садити мінімум за 1,5 метра від стіни. Для маленьких ділянок краще обрати низькорослі сорти.

В'яз

Мажє красивий вигляд, але виростає до 18 метрів, може пошкоджувати тротуари, фундаменти й лінії електропередач. Садіть його не ближче ніж за 6 метрів від будівель.

Клен

Коріння клена часто проникає під фундамент. Відомі випадки, коли корені кленів піднімали асфальт на подвір'ях, руйнували люки, тротуари й доріжки. Особливо небезпечні норвезький та сріблястий клени – їх садять щонайменше за 8 метрів від дому.

Якщо хочете посадити клен ближче, оберіть японський – він росте повільно й не такий великий, але йому теж потрібно щонайменше 1,5 метра простору навколо.

Ялівець

Пара ялівців біля входу може здаватися гарною ідеєю, поки ви не почнете дряпатися об жорстке гілля щоразу, коли проходите. Більшість ялівців занадто великі для посадки біля дому, а деякі навіть пошкоджують фундаменти та водопровід. До того ж, це вогненебезпечна рослина. Краще вибирати низькорослі, ґрунтопокривні сорти.

Рододендрон

Рододендрони краще тримати на відстані заради їхнього ж блага / Фото Pexels

Бетонні фундаменти роблять ґрунт поблизу занадто лужним, і це заважає рододендронам нормально рости. До того ж, вони самі є інвазивними – можуть витісняти інші культури, псуючи композицію клумб. Краще висаджувати їх у просторих ділянках саду, де їм буде комфортно та безпечно.

Піраканта, вогник або глодівець

Це великий вічнозелений кущ із колючками та яскраво-червоними ягодами. Піраканта може сильно розростатися, потребує регулярного обрізання, а робити це складно через гострі шипи й неприємний запах.

Бамбук

Бамбук часто використовують як природну огорожу або живу ширму, але його не можна садити біля будинку. Ця рослина має надзвичайно сильну, інвазивну кореневу систему, яка легко пошкоджує фундаменти та інші конструкції – а ремонт таких ушкоджень може коштувати дорого.

Сумах (оцтове дерево)

Відомий тим, що поширюється надзвичайно агресивно / Фото Pexels

Коренева система оцтового дерева утворює щільні зарості, які можуть проростати в небажаних місцях – біля фундаменту, під'їзної доріжки або тераси. Якщо вам подобається вигляд сумаху, садіть його у великі горщики чи контейнери.

Фікуси

Красиві вічнозелені дерева, що створюють тінь і нагадують середземноморський пейзаж. Втім, коренева система фікуса відома тим, що розтріскує труби, піднімає тротуари й пошкоджує інфраструктуру. Коріння може розповзатися більш ніж на 6 метрів від стовбура, росте близько до поверхні, піднімаючи плитку, асфальт і навіть фундаменти.

Кампсис, або трубчаста ліана

Швидкоросла й ефектна рослина з яскравими квітами, які приваблюють запилювачів. Але її корінці-присоски чіпляються за будь-яку поверхню, проникають у тріщини, ослаблюють кладку, руйнують облицювання й водостоки.

Яблуня декоративна

Розкішна під час цвітіння, але старі сорти з великими плодами створюють безлад – гнилі яблука приваблюють комах і гризунів.

Акація шовковиста

Приваблює пухнастими рожевими квітами, але – інвазивна. Скидає безліч плоских стручків, які засмічують сад.

Гібіскус сирійський

Цей пізньоквітучий кущ прикрашає сад у середині та наприкінці літа, коли більшість рослин уже відцвітає. Але пелюстки, що опадають, стають слизькими й створюють небезпечну поверхню біля доріжок чи басейну. Деякі сорти також активно самосіються.

Груша Бредфорда

Колись популярна декоративна груша з симетричною кроною та блискучим листям. Але її квіти смердять тухлою рибою, а дерево легко тріскає під час бур. Найгірше – воно стало інвазивним видом, який витісняє місцеві рослини.

Тополя східна

Рекламується як тіньове дерево, що швидко росте, але має крихку деревину, скидає гілки весь сезон, пізно розпускає листя й зовсім не має осіннього забарвлення. Крім того, навесні дерево рясно сипле пух, який забиває фільтри й сітки та розлітається по всьому подвір'ю.

Береза чорна

Велике дерево (до 20 метрів заввишки й 12 метрів завширшки), яке цілий рік смітить гілками й сережками. Її можна садити лише на задньому краї ділянки – подалі від патіо, де красива кора буде видна взимку.

