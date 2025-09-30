Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, це час, коли пізньоквітучі рослини здатні оживити двір, поріг чи віконні ящики, перетворивши їх на справжні острівці затишку. Які квіти для цього обирати найкраще, розповідаємо далі.

До теми Не піддавайтеся спокусі: які квіти не варто обрізати цієї осені

Які квіти підходять для вирощування у горщиках восени?

Хризантеми

Компактні кущики, всипані пишними квітами всіх можливих відтінків, стануть центральним акцентом осінньої композиції. Вони морозостійкі й довго зберігають декоративність.

Братки

Невибагливі й надзвичайно милі, братки додають кольору навіть у найменші куточки подвір’я чи балкону.

Шавлія

Вона цвіте з літа й не здається восени. Добре витримує легку посуху та зберігає яскравість навіть у прохолодні дні.

Айстри

Рожеві, сині, фіолетові та білі квіти айстр не лише прикрашають осінь, а й слугують джерелом нектару для запилювачів.

Декоративна капуста

Її зелені, фіолетові та білі суцвіття не бояться морозу й залишаються гарними навіть у пізню осінь.

Квіти у горщиках можуть радувати око до зими / Фото Freepik

Які рослини не варто вирощувати восени?

Як пише Southern Living, попри всі переваги осінніх квітників, є культури, вирощуваннях яких краще відкласти до весни:

Широколисті вічнозелені (самшит, гарденія, падуб, магнолія) – їхнє листя взимку втрачає багато вологи, а слабке коріння не встигає підтримати рослину.

Фруктові дерева та троянди з голим корінням, а також півонії – потребують весняної посадки, бо саме тоді легше приживаються.

Літні цибулинні та однорічні (жоржини, кали, фрезії) – їх садять навесні, після загрози заморозків.

Холодочутливі чагарники (гортензія, мирт) – висаджені восени, вони ризикують не пережити зиму.

Як прикрасити осінній сад, якщо для горщиків немає простору?

Горщики та контейнери – це не єдиний варіант зробити свій сад гарним восени.

Також можна розглянути вирощування чагарників для красивого осіннього саду.

Це ідеальний час для висадки кущів чорниці, падуба, абелії та азалії, які додають кольору саду.