Розетки тепер ховають у несподіваному місці: ви точно не здогадаєтеся, де саме

Під час ремонту дедалі більше уваги приділяють не лише зовнішньому вигляду інтер'єру, а й дрібницям, які роблять побут зручнішим. Одне з таких рішень – розетка у віконному відкосі. Вона дає змогу підключати електроприлади біля вікна без довгих дротів через усю кімнату.

Про це розповів у своєму інстаграмі Олексій Чуницький – фахівець будівельної компанії, що спеціалізується на ремонтах квартир.

Для чого встановлюють розетку у віконному відкосі?

Головна перевага такого рішення – електрика саме там, де вона потрібна. Розетку монтують у боковій частині віконного отвору, тож вона не займає місця на стіні й зазвичай не впадає в очі. Найчастіше її використовують для кількох побутових потреб:

На кухні. Якщо підвіконня є продовженням стільниці, поруч можна підключити невелику техніку – наприклад, зарядний пристрій або світильник.

Якщо підвіконня є продовженням стільниці, поруч можна підключити невелику техніку – наприклад, зарядний пристрій або світильник. У домашньому кабінеті. Розетка стане в пригоді, якщо письмовий стіл розташований біля вікна й потрібно під'єднати ноутбук чи настільну лампу.

Розетка стане в пригоді, якщо письмовий стіл розташований біля вікна й потрібно під'єднати ноутбук чи настільну лампу. У вітальні. Біля вікна можна підключити торшер або святкову гірлянду, не прокладаючи кабель до розетки в іншому кінці кімнати.

Біля вікна можна підключити торшер або святкову гірлянду, не прокладаючи кабель до розетки в іншому кінці кімнати. У спальні. Вона може бути корисною для світильника чи зарядного пристрою, якщо біля вікна є місце для відпочинку.

Ще один плюс – менше видимих дротів та подовжувачів. Якщо розташування продумати заздалегідь, електроточка буде зручною в користуванні й не порушуватиме загального вигляду інтер'єру.



Для чого встановлюють розетку у віконному відкосі / Фото "Набудували"

Чи є у такого рішення недоліки?

Розетка у відкосі потрібна не в кожній оселі. Якщо підвіконня майже не використовують, а меблі стоять далеко від вікна, така електроточка може виявитися зайвою. Крім того, штори іноді перекривають доступ до неї, тому місце монтажу варто обирати з урахуванням оформлення вікна. Важливо також пам'ятати про безпеку.

Біля вікна можливі конденсат і потрапляння вологи, зокрема якщо конструкція негерметична. Тому розетку потрібно встановлювати лише після перевірки стану віконного вузла, із відповідними матеріалами та захистом, а підключення довіряти кваліфікованому електрику. Не варто монтувати її самостійно лише заради модного вигляду.

Що врахувати перед ремонтом?

Найкраще планувати розетку у відкосі ще до завершення оздоблювальних робіт. Так можна заздалегідь прокласти кабель, визначити зручну висоту й уникнути пошкодження готового ремонту. Перед монтажем варто подумати, які саме прилади підключатимуть до цієї точки, чи не заважатимуть їй штори та чи не потраплятиме на неї волога.

Також потрібно врахувати навантаження на електромережу й дотриматися чинних вимог до електромонтажу. Розетка у віконному відкосі – не просто декоративна примха, а практичне рішення для тих, хто хоче зробити простір функціональнішим.

Водночас її користь залежить від планування: якщо електроточка відповідає реальним потребам мешканців і встановлена правильно, вона допоможе позбутися зайвих дротів та зробить зону біля вікна зручнішою.