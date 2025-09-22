Як "боротися" із непривабливими розетками і вмикачами: знадобиться лише папір
- Користувачка Instagram пропонує декорувати розетки і вимикачі за допомогою паперу для орігамі та декупажного клею.
- Фарбувати вимикачі та розетки не рекомендується.
Під час декорування оселі більшість часто оминає увагою розетки і вимикачі. Користувачка Instagram показала, як зробити їх особливими на вигляд.
Для проєкту знадобиться папір для орігамі і декупажний клей, передає 24 Канал із посиланням на House Digest та Dowsing and Reynolds.
Як декорувати накладки для розеток і вмикачів?
Папір для орігамі представлений у великій кількості візерунків і дизайнів, а ще він тонший за звичайний папір. Завдяки цьому, при використанні декупажного клею, він легко приймає форму накладки.
- оберіть папір для орігамі для певної кімнати;
- вимкніть електроживлення;
- за допомогою викрутки зніміть накладки, які хочете оновити;
- протріть накладки, щоб прибрати пил, і нанесіть тонкий шар декупажного клею губчастим пензликом;
- притисніть накладку до зворотного боку паперу для орігамі й розрівняйте, щоб не було бульбашок або складок;
- обріжте зайвий папір по кутах, нанесіть клей на бокові клапани й приклейте їх;
- щоб вирізати внутрішню частину, зробіть ножем для рукоділля надріз у формі літери X – від кута до кута;
- зріжте кінчики утворених трикутників, нанесіть клей на клапани й приклейте їх, щільно притискаючи;
- обріжте папір впритул до краю накладки, щоб уникнути контакту паперу з електропроводкою.
Як декорувати розетки і вмикачі: дивіться відео
Чи можна фарбувати вимикачі та розетки?
Після ремонту або фарбування стін стандартні білі вимикачі й розетки можуть різко виділятися – особливо якщо в інтер'єрі взагалі немає білих елементів. Виникає спокуса просто пофарбувати їх у відповідний колір, але краще цього не робити.
Ось кілька причин, чому:
- Більшість стандартних вимикачів мають глянцеву поверхню, яка погано утримує фарбу. Фарба буде збиратися краплями, розтікатися й виглядати плямисто.
- Фарба може потрапити між панеллю й перемикачем, через що він перестане працювати. Також фарба може "приклеїти" розетку до стіни, що ускладнить її заміну в майбутньому.
- Фарбування розеток або вимикачів, які залишаються на стіні, є небезпечним. Волога фарба може проникнути всередину механізму та викликати коротке замикання або навіть ураження електричним струмом.
Як зробити розетку стильною та безпечною?
Кожен, у кого є маленька дитина, знає: якщо малюк не тягне пальці до рота – значить, тягне їх кудись іще. На жаль, дуже часто це "кудись" – електрична розетка.
Звичайні пластикові заглушки можуть допомогти, але вони часто виглядають неестетично. На щастя, існує простий і красивий спосіб зробити розетку і безпечнішою, і менш помітною.