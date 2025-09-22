Для проєкту знадобиться папір для орігамі і декупажний клей, передає 24 Канал із посиланням на House Digest та Dowsing and Reynolds.

Як декорувати накладки для розеток і вмикачів?

Папір для орігамі представлений у великій кількості візерунків і дизайнів, а ще він тонший за звичайний папір. Завдяки цьому, при використанні декупажного клею, він легко приймає форму накладки.

оберіть папір для орігамі для певної кімнати;

вимкніть електроживлення;

за допомогою викрутки зніміть накладки, які хочете оновити;

протріть накладки, щоб прибрати пил, і нанесіть тонкий шар декупажного клею губчастим пензликом;

притисніть накладку до зворотного боку паперу для орігамі й розрівняйте, щоб не було бульбашок або складок;

обріжте зайвий папір по кутах, нанесіть клей на бокові клапани й приклейте їх;

щоб вирізати внутрішню частину, зробіть ножем для рукоділля надріз у формі літери X – від кута до кута;

зріжте кінчики утворених трикутників, нанесіть клей на клапани й приклейте їх, щільно притискаючи;

обріжте папір впритул до краю накладки, щоб уникнути контакту паперу з електропроводкою.

Чи можна фарбувати вимикачі та розетки?

Після ремонту або фарбування стін стандартні білі вимикачі й розетки можуть різко виділятися – особливо якщо в інтер'єрі взагалі немає білих елементів. Виникає спокуса просто пофарбувати їх у відповідний колір, але краще цього не робити.

Ось кілька причин, чому:

Більшість стандартних вимикачів мають глянцеву поверхню, яка погано утримує фарбу. Фарба буде збиратися краплями, розтікатися й виглядати плямисто.

Фарба може потрапити між панеллю й перемикачем, через що він перестане працювати. Також фарба може "приклеїти" розетку до стіни, що ускладнить її заміну в майбутньому.

Фарбування розеток або вимикачів, які залишаються на стіні, є небезпечним. Волога фарба може проникнути всередину механізму та викликати коротке замикання або навіть ураження електричним струмом.

Як зробити розетку стильною та безпечною?

Кожен, у кого є маленька дитина, знає: якщо малюк не тягне пальці до рота – значить, тягне їх кудись іще. На жаль, дуже часто це "кудись" – електрична розетка.

Звичайні пластикові заглушки можуть допомогти, але вони часто виглядають неестетично. На щастя, існує простий і красивий спосіб зробити розетку і безпечнішою, і менш помітною.