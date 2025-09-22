Для проекта понадобится бумага для оригами и декупажный клей, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest и Dowsing and Reynolds.
Как декорировать накладки для розеток и включателей?
Бумага для оригами представлена в большом количестве узоров и дизайнов, а еще она тоньше обычной бумаги. Благодаря этому, при использовании декупажного клея, она легко принимает форму накладки.
- выберите бумагу для оригами для определенной комнаты;
- выключите электропитание;
- с помощью отвертки снимите накладки, которые хотите обновить;
- протрите накладки, чтобы убрать пыль, и нанесите тонкий слой декупажного клея губчатой кисточкой;
- прижмите накладку к обратной стороне бумаги для оригами и разровняйте, чтобы не было пузырей или складок;
- обрежьте лишнюю бумагу по углам, нанесите клей на боковые клапаны и приклейте их;
- чтобы вырезать внутреннюю часть, сделайте ножом для рукоделия надрез в форме буквы X – от угла к углу;
- срежьте кончики образованных треугольников, нанесите клей на клапаны и приклейте их, плотно прижимая;
- обрежьте бумагу вплотную к краю накладки, чтобы избежать контакта бумаги с электропроводкой.
Можно ли красить выключатели и розетки?
После ремонта или покраски стен стандартные белые выключатели и розетки могут резко выделяться – особенно если в интерьере вообще нет белых элементов. Возникает соблазн просто покрасить их в соответствующий цвет, но лучше этого не делать.
Вот несколько причин, почему:
- Большинство стандартных выключателей имеют глянцевую поверхность, которая плохо удерживает краску. Краска будет собираться каплями, растекаться и выглядеть пятнисто.
- Краска может попасть между панелью и переключателем, из-за чего он перестанет работать. Также краска может "приклеить" розетку к стене, что усложнит ее замену в будущем.
- Покраска розеток или выключателей, которые остаются на стене, является опасной. Влажная краска может проникнуть внутрь механизма и вызвать короткое замыкание или даже поражение электрическим током.
Как сделать розетку стильной и безопасной?
Каждый, у кого есть маленький ребенок, знает: если малыш не тянет пальцы в рот – значит, тянет их куда-то еще. К сожалению, очень часто это "куда-то" – электрическая розетка.
Обычные пластиковые заглушки могут помочь, но они часто выглядят неэстетично. К счастью, существует простой и красивый способ сделать розетку и более безопасной, и менее заметной.