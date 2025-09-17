Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living и Noyer, именно он может стать скрытым источником бактерий и даже плесени, если не чистить его регулярно. Как вымыть этот кухонный аксессуар и что вообще стоит знать о его выборе, рассказываем далее.

К теме Лидер загрязнения: какой предмет в ванной все забывают чистить, хотя касаются его ежедневно

Как очистить блок для ножей?

Очистите щели. Переверните блок вверх дном и встряхните его, чтобы удалить крошки. Затем используйте тонкую щетку, чтобы достать остатки грязи из щелей.

Помойте внешнюю часть. Мягкой щеткой с небольшим количеством мыльной воды очистите внешнюю поверхность. После этого протрите ее влажной тряпкой, чтобы удалить остатки моющего средства.

Высушите блок насухо. Дайте ему полностью высохнуть – лучше всего оставить на ночь. Только после этого можно снова вставлять ножи.

Как поддерживать чистоту во время использования?

Всегда мойте и тщательно вытирайте ножи насухо перед тем, как положить их в блок. Иначе это может привести к появлению плесени и бактерий в блоке.

Кроме того, повторяйте очистку блока регулярно. Это не только продлит его срок службы, но и сделает кухню более безопасной.

Ножи нуждаются в своем месте на кухне / Фото Pexels

Как выбирать блок для ножей?

Определите свои потребности. Первым шагом является понимание того, какие именно ножи вы планируете хранить. Если у вас много различных моделей, нужен блок с достаточным количеством и разнообразием отверстий.

Выберите материал. Деревянные блоки – это классический и самый распространенный выбор. Древесина хорошо сохраняет ножи, добавляет тепла интерьеру и выдерживает длительное использование. В то же время магнитные блоки – это современное и компактное решение, которое позволяет видеть весь набор ножей. Они экономят пространство, легко моются и хорошо смотрятся в минималистичных кухнях.

Учтите стиль кухни. Традиционная кухня будет гармонично смотреться с деревянным блоком в теплых оттенках, тогда как современный интерьер с чистыми линиями лучше дополнит магнитная подставка. Важно, чтобы блок не выглядел инородным элементом, а подчеркивал общую эстетику.

Проверьте безопасность и стабильность. Независимо от материала, блок должен быть надежным. Для деревянных моделей важно, чтобы пазы были точно вырезаны и хорошо фиксировали ножи. В магнитных – сила магнитов должна быть достаточной, чтобы избежать падения. Также стоит расположить блок на ровной поверхности, чтобы он не шатался.

Какие есть альтернативы для хранения ножей?

Магнитные и деревянные блоки для ножей – это не единственное решение для организации на кухне.

Создать держатель для ножей можно также собственноручно, используя старые книги и блокноты.

Бумага прекрасно впитывать влагу, поэтому такое решение является не менее практичным за классические альтернативы.