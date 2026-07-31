Есть почти в каждом доме: 4 элемента интерьера, о которых владельцы квартир жалеют больше всего

Ремонт квартиры – это множество решений, которые кажутся правильными лишь на первый взгляд. Некоторые из них выглядят стильно на этапе проектирования, но в повседневной жизни оказываются не такими удобными, как ожидалось.

Специалисты по дизайну интерьера Liked назвали пять популярных решений, о которых владельцы квартир чаще всего сожалеют после завершения ремонта.

Какие решения в ремонте не так уж и удачны?

Отдельный кран для фильтрованной воды

Многие устанавливают отдельный кран для очищенной питьевой воды, однако впоследствии признают, что он лишь загромождает рабочую зону кухни. Современной альтернативой являются смесители с двойной подачей воды. Они объединяют обычную и фильтрованную воду в одном кране, поэтому раковина выглядит аккуратнее, а пользоваться ею становится удобнее. Еще более практичными считаются модели с выдвижным или гибким изливом.



Отдельный кран для очищенной питьевой воды / Фото Pexels

Массивная вытяжка над плитой

Классические купольные вытяжки хорошо выполняют свою функцию, но в небольших кухнях они могут визуально утяжелять интерьер. Именно поэтому все большую популярность приобретают скрытые модели, которые монтируются внутри шкафа, выдвижные вытяжки или варочные поверхности со встроенной системой вентиляции. Такие решения позволяют сделать кухню более легкой и современной.



Массивная вытяжка над плитой может визуально утяжелять интерьер / Фото Pinterest

Сушилка для посуды в верхнем шкафу

Привычная для многих сушилка над мойкой не всегда оказывается самым удобным вариантом. Людям невысокого роста и детям бывает сложно доставать тарелки и чашки с верхних полок. Кроме того, поддон для сбора воды требует регулярной очистки, а ухаживать за ним на высоте не слишком удобно. Именно поэтому все больше дизайнеров рекомендуют размещать сушилку в нижних секциях кухни или использовать отдельные выдвижные модули.



Сушилка для посуды в верхнем шкафу не всегда оказывается самым удобным вариантом / Фото Pinterest

Рабочий стол у окна

Расположение письменного стола у окна часто кажется идеальным благодаря большому количеству естественного света. Однако во время работы за компьютером солнечные лучи могут создавать блики на экране, что быстро утомляет глаза. Чтобы избежать этой проблемы, дизайнеры советуют заранее продумать расположение монитора или установить рулонные шторы или жалюзи, которые помогут регулировать освещение.



Рабочий стол у окна может иметь немало недостатков / Фото Pinterest

Почему стоит продумывать интерьер не только с точки зрения дизайна?

Специалисты отмечают, что красивый интерьер не всегда означает удобный. При планировании ремонта стоит оценивать каждое решение не только по внешнему виду, но и по тому, насколько комфортным оно будет в повседневном использовании. Именно практичность чаще всего определяет, будете ли вы довольны ремонтом через несколько лет, а не только в день завершения работ.