Не только кофейная гуща: что категорически нельзя бросать в кухонную раковину
- Нельзя сливать в раковину кофейную гущу, яичную скорлупу, рис, макароны, овощные обрезки, мука, косточки фруктов, волосы, ногти, влажные салфетки, лекарства и химикаты, поскольку они вызывают засорение и повреждение труб.
- Кофейная гуща стала причиной 15% вызовов сантехников в кафе Европы в 2024 году, а 20% засоров в Европе вызваны овощными обрезками.
Кухонная раковина кажется простым отверстием, куда можно смывать остатки пищи, но на самом деле она скрывает ряд ловушек для сантехники. Мелкие привычки, кажущиеся безопасными, способны превратить ваш слив в настоящий хаос.
Специалисты издания Kokl.ua выделяют 9 категорий отходов, которые категорически нельзя сбрасывать в раковину.
Что категорически нельзя бросать в кухонную раковину?
- Кофейная гуща
Как пишет Newsweek, молотый кофе оседает на стенках труб, притягивает бактерии и формирует плотный налет. По данным Европейского бюро по водным ресурсам, в 2024 году кофейная гуща стала причиной 15% вызовов сантехников в кафе Европы.
- Яичная скорлупа
Скорлупа состоит из твердого кальция и имеет острые края. В сочетании с жиром, крахмалом и другими органическими остатками она может создавать плотные комки, которые блокируют поток воды.
- Рис и макароны
Рис и макароны, попадая в трубы, быстро впитывают воду и разбухают. Из маленьких зернышек или кусочков они превращаются в липкую массу, которая прилипает к стенкам труб и образует густой осадок.
- Овощные обрезки
Волокнистая структура образует "паутину" в трубах и ускоряет коррозию. В Европе 20% засоров вызваны именно обрезками.
9 вещей, которые категорически нельзя бросать в кухонную раковину / Фото Unsplash
Также эксперты не рекомендуют выбрасывать в раковину:
- Муку – она набухает, образуя густую пасту, что блокирует поток.
- Косточки фруктов – царапают стенки труб и повреждают измельчители.
- Волосы и ногти – спутываются в клубки и блокируют воду.
- Влажные салфетки – синтетические салфетки не разлагаются в воде и часто вызывают заторы.
- Лекарства и химикаты – накапливаются в трубах и вредят бактериям.
Как не повредить холодильник?
Эксперты предупреждают, что использование магнитов на холодильнике может мешать герметичности уплотнителя дверей и влиять на работу электроники.
Острые края магнитов могут оставлять царапины на поверхности холодильника, особенно на глянцевых или стальных дверях.