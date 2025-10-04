Кухонна раковина здається простим отвором, куди можна змивати залишки їжі, але насправді вона приховує низку пасток для сантехніки. Дрібні звички, що здаються безпечними, здатні перетворити ваш злив на справжній хаос.

Фахівці видання Kokl.ua виділяють 9 категорій відходів, які категорично не можна скидати в раковину.

Дивіться також Як вивести цвіль на стінах: 5 найкращих засобів, які ви маєте знати

Що категорично не можна кидати в кухонну раковину?

Кавова гуща

Як пише Newsweek, мелена кава осідає на стінках труб, притягує бактерії та формує щільний наліт. За даними Європейського бюро з водних ресурсів, у 2024 році кавова гуща стала причиною 15% викликів сантехніків у кав'ярнях Європи.

Яєчна шкаралупа

Шкаралупа складається з твердого кальцію і має гострі краї. У поєднанні з жиром, крохмалем та іншими органічними залишками вона може створювати щільні грудки, які блокують потік води.

Рис та макарони

Рис та макарони, потрапляючи у труби, швидко вбирають воду і розбухають. З маленьких зернят чи шматочків вони перетворюються на липку масу, яка прилипає до стінок труб і утворює густий осад.

Овочеві обрізки

Волокниста структура утворює "павутину" у трубах і прискорює корозію. У Європі 20% засмічень спричинені саме обрізками.



9 речей, які категорично не можна кидати в кухонну раковину / Фото Unsplash

Також експерти не рекомендують викидати в раковину:

Борошно – воно набухає, утворюючи густу пасту, що блокує потік.

– воно набухає, утворюючи густу пасту, що блокує потік. Кісточки фруктів – дряпають стінки труб і пошкоджують подрібнювачі.

– дряпають стінки труб і пошкоджують подрібнювачі. Волосся та нігті – сплутуються в клубки та блокують воду.

– сплутуються в клубки та блокують воду. Вологі серветки – синтетичні серветки не розкладаються у воді і часто спричиняють затори.

– синтетичні серветки не розкладаються у воді і часто спричиняють затори. Ліки та хімікати – накопичуються у трубах та шкодять бактеріям.

Як не пошкодити холодильник?