Красивый сад без постоянного кошения: 7 альтернатив обычному газону

Традиционный газон постепенно уступает место более практичным решениям для сада. Из-за летней жары и нехватки влаги владельцы участков все чаще выбирают растения и покрытия, которые требуют меньшего полива, стрижки и ухода.

Какие варианты стоит рассмотреть для собственного сада – рассказали эксперты Agroforum.

Почему стоит заменить газон?

Классический газон требует регулярного скашивания, полива и подкормки. В жаркую погоду трава может:

пересыхать,

терять цвет,

требовать дополнительного восстановления.

Альтернативные покрытия помогают сократить расход воды и время на уход, а также сделать сад более разнообразным.

Некоторые растения привлекают насекомых-опылителей, другие хорошо растут в тени или на сухих участках. В то же время выбор зависит от назначения территории: для активных игр лучше оставить устойчивый газон, а альтернативы использовать в декоративных зонах.

Чем заменить газон?

Почвопокровные растения

Образуют зеленый покров, помогают сдерживать рост сорняков и подходят для участков, где не требуется обычная газонная трава. Выбирать виды следует с учетом освещения и влажности почвы.

Низкорослый тимьян

Подходит для солнечных участков с хорошо дренированной почвой. Имеет приятный аромат, хорошо переносит засушливые условия и привлекает опылителей, но не рассчитан на интенсивное вытаптывание.



Низкорослый тимьян хорошо подходит для солнечных участков / Фото Unsplash

Луг с полевыми цветами

Помогает создать естественный вид сада и обеспечивает кормовую базу для насекомых. Такой участок требует более редкого кошения, однако важно правильно подобрать смесь растений и контролировать распространение сорняков.

Теневыносливые растения

Подходят для мест под деревьями, где газон часто редеет из-за недостатка света. Подбирать их нужно с учетом влажности почвы и конкуренции с корнями деревьев.

Белый клевер

Формирует плотный зеленый ковер, требует менее частого скашивания и привлекает пчел во время цветения. Его можно высевать отдельно или смешивать с газонными травами.



Белый клевер образует плотный зеленый ковер / Фото Unsplash

Многолетние цветники

Декоративные цветы, травы и кустарники помогают сократить площадь газона и сделать сад привлекательным в течение всего сезона. После укоренения многие многолетники требуют меньшего ухода, хотя вначале им нужны полив и прополка.

Гравий и натуральный камень

Подходят для дорожек, зон отдыха и участков, где не обязательно высаживать растения. Такие покрытия не требуют стрижки и регулярного полива, но между камнями могут прорастать сорняки.



Такие камни иногда используют вместо газона / Фото Unsplash

Как выбрать альтернативу?

Перед обустройством сада стоит учесть освещение, тип почвы, доступность воды и интенсивность использования территории.

Для солнечных мест подойдут тимьян или цветочный луг.

Для затененных – соответствующие почвопокровные растения.

Для дорожек и зон отдыха – гравий или камень.

Самое практичное решение – совместить несколько вариантов и оставить газон только там, где он действительно нужен. Это поможет сократить уход и сделать сад более разнообразным.